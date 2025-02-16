Этим знакам Зодиака идеально подходят серебряные украшения. Принесут счастье и защитят от негатива

Считается, что подбор украшений по знаку Зодиака может помочь привлечь в жизнь счастье, удачу, любовь или богатство. И некоторые драгоценные металлы, такие как серебро, прекрасно подходят людям, в гороскопе которых прослеживается четкая связь с водной стихией.
Каким знакам Зодиака подходит серебро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
У эзотериков серебро ассоциируется с Луной, интуицией и внутренним равновесием. Оно обладает мощной энергетикой и считается оберегом, но лишь для определенных знаков Зодиака.
Если же вы хотите использовать в качестве "магнита для счастья" серебряные кольца, существует несколько "хаков", благодаря которым можно понять, на каком именно пальце нужно носить украшения.
Кольцо на большом пальце способно усилить уверенность и решительность, а на указательном - поможет в карьере. Украшение на среднем пальце защитит от негатива и усилит интуицию, а на безымянном - принесет любовь и семейное благополучие. А кольцо на мизинце способно раскрыть способности и помогает в бизнесе.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, как правильно сжигать лавровый лист, чтобы привлечь богатство.
Помимо этого, недавно стало известно, каким знакам Зодиака нереально повезет уже с понедельника.
Во время написания материала были использованы источники: Knowinsiders, ukr.media.