RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Этим знакам Зодиака идеально подходят серебряные украшения. Принесут счастье и защитят от негатива

Кому нужно носить серебро (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Считается, что подбор украшений по знаку Зодиака может помочь привлечь в жизнь счастье, удачу, любовь или богатство. И некоторые драгоценные металлы, такие как серебро, прекрасно подходят людям, в гороскопе которых прослеживается четкая связь с водной стихией.

Каким знакам Зодиака подходит серебро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

У эзотериков серебро ассоциируется с Луной, интуицией и внутренним равновесием. Оно обладает мощной энергетикой и считается оберегом, но лишь для определенных знаков Зодиака.

Кому подходит серебро:

  • Рак - серебро помогает представителям этого знака гармонизировать свое состояние, избавиться от плохого настроения, защититься от энергетических вампиров и усилить интуицию
  • Рыбы - им крашения из серебра помогают обуздать свои эмоции, принимать правильные решения, находить счастье и не совершать ошибки
  • Телец - цепочка, кольцо или любое другое украшение из серебра способно принести представителям этого знака Зодиака умиротворение и баланс. Также оно поможет избавиться от стресса, привлечь богатство
  • Скорпион - серебро способствует раскрытию интуиции, защищает от негативной энергии и помогает справляться с внутренними переживаниями
  • Водолей - представителям этого знака Зодиака серебро помогает настроиться на позитивные вибрации, раскрыть оригинальность воплотить в жизнь самые смелые идеи.

Если же вы хотите использовать в качестве "магнита для счастья" серебряные кольца, существует несколько "хаков", благодаря которым можно понять, на каком именно пальце нужно носить украшения.

Кольцо на большом пальце способно усилить уверенность и решительность, а на указательном - поможет в карьере. Украшение на среднем пальце защитит от негатива и усилит интуицию, а на безымянном - принесет любовь и семейное благополучие. А кольцо на мизинце способно раскрыть способности и помогает в бизнесе.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как правильно сжигать лавровый лист, чтобы привлечь богатство.

Помимо этого, недавно стало известно, каким знакам Зодиака нереально повезет уже с понедельника.

Во время написания материала были использованы источники: Knowinsiders, ukr.media.

Читайте РБК-Украина в Google News
украшениеПриметыУкрашенияАстрология