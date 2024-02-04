"Корисні ідіоти". Відомий військовий емоційно висловився про російську мову в армії

Український історик та військовий із 3-ої окремої штурмової бригади Олександр Алфьоров розповів, як ставиться до російської мови в армії та мовних скандалів у суспільстві.

Мовне питання в армії

Алфьорова запитали, як він ставиться до того, що російськомовні цивільні часто прикриваються тим, що багато бійців в армії теж говорять російською, значить і їм можна.

"Мовне питання дуже сильно роздмухали. Ті, хто це зробив, очевидно ніколи не бували у ситуаціях, коли над головою летять ракети, які вбивають твоїх товаришів. Тоді питання мови є на другому місці. Бо навіть, якщо йде комунікація українською, то, повірте мені, вона не йде літературною", - каже історик.

Він наголошує, що мова - це величезна частина нашої культури, це одна з ознак нашої ідентифікації національної, але все ж таки, поради на фронт, можуть давати ті, хто роблять щось для фронту.

"Я розумію, що є багато емоцій, але вони мають бути в межах. Ми можемо дипломатично порушувати це питання, а не казати, що оця і оця бригада - русня. Як було з тим скандалом...(йдеться про скандал навколо Ірини Фаріон). Я коли почув про нього, то зрозумів, от воно - Ленін казав ще на початку російської революції, що "йому потрібні корисні ідіоти". А корисних ідіотів багато і цим користується Росія, навіть не виплачуючи жодної копійки", - говорить Алфьоров.

Також він додав, що не розуміє, чому деякі бійці навіть на передовій продовжують дивитись російські фільми та слухати російську музику.

"Для мене це загадка. Я перестав це дивитись ще до 2014 року. У будь-якому російському фільмі ми завжди побачимо хохла. Цей образ був створений ще у фільмах радянської епохи. Це завжди якийсь пузатий жлоб, який говорить суржиком, який якщо не председатель колгоспу, то прапорщик-крадій чи ідіот-гаїшник. Єдиний фільм, де українець показаний добре - це "В бій йдуть одні старики", який зняв Биков. А він був українцем і націоналістом", - пояснює військовий.

При цьому він зазначає, що держава має зараз вкладати кошти у розвиток українського контенту - створювати історичні телевізійні канали та якісні канали You Tube, щоб давати громадянам правильні наративи й працювати.