"Своєю смертю не помре". Історик розповів, яке "майбутнє" Путіну готують російські еліти

Український історик та військовослужбовець Олександр Алфьоров розповів, як Путін завершить свою диктаторську кар'єру. Свої висновки науковець обґрунтовує на основі аналізу минулого російських правителів.

Якими будуть останні дні Путіна

"Я просто переконаний, що він буде ліквідований. Вся російська система побудована на тому, що є лідер-хазяїн і він починає так себе почувати, що стає на заваді елітам. Давайте проаналізуємо, хто з російських правителів помер власною смертю?" - каже історик.

Він додає, що практично всіх російських правителів ліквідували.

"Микола ІІ - розстріляний, Ленін - помер в результаті поширення нейросифілісу і замаху, коли в нього всадили обойму. Сталін з інсультіком в кабінеті прильог, за наказом Берія його перекладали з ліжка на ліжко вниз головою, щоб він таки подох. Хрущова - відсторонили, Брєжнєв помер своєю смертю. Потім Черненко й Андропов - рибкою, кажуть, отруїли. Потім Горбачов і Єльцин, яких відсторонили", - пояснює Алфьоров.

При цьому історик переконаний, що ліквідація Путіна може відбутись уже в найближчим часом.

"Путін перейшов межу. Російські еліти потребують іншого лідера. Бо їх позбавили по суті бізнесу, вони під санкціями. Вони можуть зараз заробляти тільки на внутрішньому ринку - на нафті, газі. Російські бізнесмени розуміють, що їхній заробіток пов'язаний із крихтами зі столу хазяїна. Чи буде Путін вбитий чи відсторонений, так як Хрущов, чи Єльцин - ми не знаємо. Але, скоріш за все, Путін своєю смертю не помре", - говорить військовий.

Чи доречно порівнювати Путіна з Гітлером

"Іноді питають, чи можна порівняти Путіна з Гітлером? Але як їх можна порівнювати, якщо Гітлер отримав хорошу освіту, виріс на німецькій філософії ХІХ століття, на німецькій музиці. А хто ця гадіна? Сраний комуніст, який свідомо пішов вчитися на кагебіста, закладаючи те, що він буде катувати, стежити, вбивати", - каже Алфьоров.

Він переконаний, що таке порівняння диктаторів недоречне.

"Не треба порівнювати Путіна з Гітлером. Обидва жахливі, але Гітлер був вихований на високих літературних колах, естетичних, філософських, музичних, та й сам був художником, а цей малює носом, як Піноккіо кров’ю", - додав історик.