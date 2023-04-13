"Цілий ритуал": Олена Кравець розповіла про особливі традиції святкування Великодня

Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець розповіла, що цьогоріч Великдень планують святкувати по-особливому. Зірка зазначила, що на святковому столі буде багато різноманітних страв.

Як святкуватимуть

За її словами, для її родини, як і для більшості українців, Великдень - це велике свято. У неділю Олена планує разом з сім’єю та друзями зібратися за великоднім столом.

"Ми домовилися зробити великий пасхальний обід. Ми дуже давно не бачились, і діти вже скучили за хрещеними. Де святкуватимемо - ще не вирішили, але точно десь неподалік від собору", - сказала Кравець.

Що приготує

Кравець зазначила, що окрім традиційних великодніх страв, на її столі буде багато свіжих овочів. А прикрашатиме його особлива паска, яку вона буде пекти сама.

"Я цього року хочу сама спекти паску. Рецепт вже обрала. Він мені дуже сподобався тим, що він не такий "пухкий". Бо мене завжди зупиняло, якщо чесно, перед випіканням паски - тривалість часу на підготовку. Тому я знайшла швидкий рецепт. Моя паска буде з корицею", - додала вона.

Зірка зазначила, що діти традиційно фарбуватимуть і прикрашатимуть крашанки.

"Ми вже купили наліпки, зірочки. Це ж цілий ритуал, якого діти з нетерпінням чекають", - сказала Олена Кравець.