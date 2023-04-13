"Целый ритуал": Елена Кравец рассказала об особых традициях празднования Пасхи

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала, что в этом году Пасху планируют праздновать по-особому. Звезда отметила, что на праздничном столе будет много разнообразных блюд.

Об этом она рассказала в программе "Тихий вечір".

Как будут праздновать

По ее словам, для ее семьи, как и для большинства украинцев, Пасха - это большой праздник. В воскресенье Елена планирует вместе с семьей и друзьями собраться за пасхальным столом.

"Мы договорились сделать большой пасхальный обед. Мы очень давно не виделись, и дети уже соскучились по крестным. Где будем праздновать - еще не решили, но точно где-то недалеко от собора", - сказала Кравец.

Что приготовит

Кравец отметила, что кроме традиционных пасхальных блюд, на ее столе будет много свежих овощей. А будет украшать его особенная паска, которую она будет печь сама.

"Я в этом году хочу сама испечь паску. Рецепт уже выбрала. Он мне очень понравился тем, что он не такой "пухлый". Потому что меня всегда останавливало, если честно, перед выпеканием паски - продолжительность времени на подготовку. Поэтому я нашла быстрый рецепт. Моя паска будет с корицей", - добавила она.

Звезда отметила, что дети традиционно будут красить и украшать пасхальные яйца.

"Мы уже купили наклейки, звездочки. Это же целый ритуал, которого дети с нетерпением ждут", - сказала Елена Кравец.