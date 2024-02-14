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"Просто жесть". Анатолій Анатоліч розповів про нові "пригоди" у ТЦК

Анатолій Анатоліч знову не зміг стати на військовий облік (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Василина Копитко

Ведучий Анатолій Анатоліч вкотре намагався стати на військовий облік, втім знову невдало. Раніше він заявляв, що вже тричі приходив у ТЦК, але кожного разу стикався із якимись перепонами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Stories ведучого в Instagram.

Що цього разу не дозволило Анатолічу стати на військовий облік

14 лютого Анатоліч знову звернувся до центру комплектування в Оболонському районі, куди його направляли раніше. 

"День всіх закоханих. В моєму випадку це - День всіх закоханих в ТЦК, бо сьогодні приймальний день на Оболоні. Я знову туди йду, щоб закінчити цю епопею з документами. Подивимося, давайте ваші ставки, що буде сьогодні?" - розповів ведучий.

Анатоліч також показав величезну чергу ТЦК, яка була аж на вулиці. 

"Я вже бачу десятки чоловіків, які стоять на вулиці... Мені сказали, що понеділок та вівторок - це дні для тих, кому прийшла повістка, відповідно приходьте в середу. От я і йду в середу, а тут просто жесть. На вулиці всі ті, кого ще не пускають всередину", - додав чоловік.

Анатоліч знову звернувся в ТЦК (скриншот)

Анатолію таки вдалося потрапити всередину, але на військовий облік його не поставили.

"Швидко все закінчилося. Розповідаю, мене записали в чергу. Сказали: "Ви можете чекати, але ви не потрапите сьогодні". 165 людей зараз в черзі. Сказали, що може вже будуть приймати не тільки по середах і п'ятницях, тому приходьте ще завтра. Я 166 в черзі", - пояснив ведучий.

Анатоліч знову звернувся в ТЦК (скриншот)

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ТЦКАнатолий АнатоличМобілізація в Україні