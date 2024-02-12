Немає в обліку. У ТЦК пояснили, кого точно не можуть призвати під час мобілізації

Громадян України чоловічої статі у віці до 27 років не можуть призвати за мобілізацією. Їх немає у військовому обліку військовозобов'язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки майора Романа Істоміна.

За його словами, військовий облік ділять на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Військовий облік призовників

На військовий облік призовників беруть юнаків, яким виповнилося 17 років після того, як вони отримують приписне посвідчення. Це потрібно для призову на строкову службу.

При цьому під час воєнного стану призову на строкову службу не проводять, але процес приписки не скасовували.

Військовий облік військовозобов'язаних

Істомін уточнив, що на військовий облік військовозобов'язаних беруть громадян чоловічої статі з 27 років. Призовна комісія приймає рішення про їх переведення з військового обліку призовників.

Вже у 27 років громадянин, який був раніше призовником, повинен прийти до ТЦК. Там утворюється медична комісія, що визначає його рівень придатності за станом здоров'я. Якщо він придатний до військової служби, він з військового обліку призовників переводиться на військовий облік військовозобов'язаних, додав начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК.

"І лише у 27 років він може бути мобілізований, принаймні, згідно з чинним законодавством. За контрактом він може призиватися раніше, з 21 року. Але саме за мобілізацією лише у 27 років він взагалі потрапляє в облік, звідки призивають за мобілізацією. До цього не можуть закликати за мобілізацією фізично, тому що його немає у цьому обліку", - пояснив Істомін.

Зниження призовного віку

Нагадаємо, уряд 31 січня вніс до Верховної ради України законопроект про мобілізацію. Він передбачає низку змін у процесі її проведення.

Зокрема, Кабмін хоче зменшити призовний вік до 25 років. Таким чином, громадяни можуть потрапляти у військовий облік військовозобов'язаних вже з 25 років.

Більш детально про законопроект - у матеріалі РБК-Україна.