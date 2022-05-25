В Украину ворвутся грозы и штормовой ветер: какие области накроет непогодой

Погода в Украине в ближайшие дни снова начнет портиться. Синоптики прогнозируют грозы и штормовой ветер, а следом за ними придет очередное похолодание.

В среду грозами накроет западные области Украины, на остальной территории страны будет сухо и солнечно.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +6 до +10 градусов, днем ожидается от +19 до +23 градусов, в западных областях прогреется до +24 градусов.

В Киеве 25 мая будет без осадков, ночью +8 +10 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 25 мая

В четверг грозы уйдут из западных областей и накроют весь юг, север, центр и восток Украины. Также ожидается усиление ветра, возможны штормовые порывы.

Ночью температура будет колебаться от +8 до +13 градусов, днем от +21 до +24 градусов, только на севере и северо-востоке ожидается от +17 до +20 градусов.

В Киеве 26 мая пройдет гроза, ожидается штормовой ветер. Ночью от +12 до +14 градусов, днем +21 +23 градуса.

Карта погоды в Украине на четверг, 26 мая

В пятницу грозы снова вернутся на запад страны - ожидаются на Волыни, во Львове и Тернополе, а также в Житомире. На остальной территории будет сухо. По всем областям ожидается штормовой ветер.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов, днем от +20 до +24 градусов.

В Киеве 27 мая будет сухо, солнечно и ветрено. Ночью +12 +14 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 27 мая

В субботу грозы снова накроют всю территорию Украины и начнет падать температура воздуха. Ожидается сильный ветер во всех областях.

Ночная температура составит от +9 до +13 градусов. Днем на западе ожидается от +15 до +18 градусов, в центре и на севере от +17 до +19 градусов, в южной части и на востоке от +22 до +25 градусов.

В Киеве 28 мая пройдет гроза, ожидается штормовой ветер. Ночью +11 +13 градусов, днем от +17 до +19 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 28 мая