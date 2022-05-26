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Циклон зі штормовим вітром принесе похолодання і дощі: де погода почне псуватися

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Четвер 26 травня 2022 20:00
Циклон зі штормовим вітром принесе похолодання і дощі: де погода почне псуватися Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями істотно зміниться. Очікується прихід циклону, який принесе з собою штормовий вітер, опади в багатьох областях, а на вихідних - похолодання.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

У п'ятницю в Україні буде тепло, вдень стовпчики термометрів покажуть до +20 +25 градусів. На півночі та заході місцями буде прохолодніше, від +18 до +22 градусів. А на півдні навпаки - тепліше, до +25 +27 градусів.

"Вітер в Україні 27 травня залишиться поривчастим, місцями до сильних поривів, до 15-20 метрів в секунду. Напрямок - із заходу. Скандинавський циклон Hannah крутить фронтами та закидає час від часу в Україну потрібні для рослин дощі", - розповіла синоптик.

Циклон зі штормовим вітром принесе похолодання і дощі: де погода почне псуватися

Карта погоди

Де будуть дощі

За словами Діденка, невеликі дощі вранці та вдень пройдуть на Волині, в Рівненській області, в Карпатах і місцями в Луганській області. Вдень у більшості регіонів країни настане суха пауза.

"А ввечері в п'ятницю дощі, невеликі та помірні, очікуються в західних і північних областях (крім Чернівецької та Сумської областей). На решті території України ввечері опади малоймовірні", - додала синоптик.

Погода в Києві

У Києві 27 травня вночі та вдень - переважно без опадів. Дощі в столиці можливі тільки ближче до вечора. Вітер західний, поривчастий, часом до сильного. Температура повітря протягом дня до +21 +23 градуси.

Циклон зі штормовим вітром принесе похолодання і дощі: де погода почне псуватися

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 27 травня

А яка погода буде на вихідних

У суботу, за прогнозом Діденка, в Україні очікуються локальні дощі, а в неділю опадів не буде.

"Температурний фон стане тьмянішим, трохи знизиться температура повітря, проте не на багато, на кілька градусів, в межах термічного комфорту", - зазначила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну йдуть грози зі штормовим вітром.

А також розповідали про те, що синоптики прогнозують Україні температурні рекорди цього літа.

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