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Циклон несет в Украину мощные ливни со шквалами: где ждать непогоды

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в пятницу, 6 августа, ощутимо ухудшится в некоторых регионах из-за приближения циклона, который принесет сильные и обильные осадки со шквалами.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

При этом, пока западные области, а также центральные и северные регионы станут заливать дожди, в большинстве юго-восточных областей будет солнечно, сухо и жарко.

Зона осадков из-за циклона Henri будет перемещаться через Правобережье Украины, но уже на выходных кратковременные грозовые дожди "перекочуют" на Левобережье, и продолжат движение в восточном направлении.

В пятницу в отдельных районах ожидаются град и шквалы до 20 метров в секунду.

В ночное время ливни прогнозируются в западных областях и в Житомирской области, днем ​​- в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Температура воздуха на юге Украины ожидается высокая - от +27 до +34 градусов. Столбики термометров днем в западных областях будут колебаться в пределах +20... +25 градусов. В северных (кроме Сумской), Черкасской и Одесской областях прогнозируется около +24... +29 градусов, а на остальной территории страны ожидается жара +30... +35 градусов.

Видео: в Украину идет циклон

Как сообщалось, ранее Одесскую область накрыло сильным ураганом, и в одном из районов срывало крыши, а деревья выкорчевало прямо с асфальтом.

Напомним также, перед этим 4 августа Хмельницкий накрыла жуткая непогода, и последствия буйства стихии жители города показали в сети на фото и видео.

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