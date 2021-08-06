Циклон несет в Украину мощные ливни со шквалами: где ждать непогоды

Погода в Украине в пятницу, 6 августа, ощутимо ухудшится в некоторых регионах из-за приближения циклона, который принесет сильные и обильные осадки со шквалами.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.
При этом, пока западные области, а также центральные и северные регионы станут заливать дожди, в большинстве юго-восточных областей будет солнечно, сухо и жарко.
Зона осадков из-за циклона Henri будет перемещаться через Правобережье Украины, но уже на выходных кратковременные грозовые дожди "перекочуют" на Левобережье, и продолжат движение в восточном направлении.
В пятницу в отдельных районах ожидаются град и шквалы до 20 метров в секунду.
В ночное время ливни прогнозируются в западных областях и в Житомирской области, днем - в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.
Температура воздуха на юге Украины ожидается высокая - от +27 до +34 градусов. Столбики термометров днем в западных областях будут колебаться в пределах +20... +25 градусов. В северных (кроме Сумской), Черкасской и Одесской областях прогнозируется около +24... +29 градусов, а на остальной территории страны ожидается жара +30... +35 градусов.
Видео: в Украину идет циклон
Как сообщалось, ранее Одесскую область накрыло сильным ураганом, и в одном из районов срывало крыши, а деревья выкорчевало прямо с асфальтом.
Напомним также, перед этим 4 августа Хмельницкий накрыла жуткая непогода, и последствия буйства стихии жители города показали в сети на фото и видео.