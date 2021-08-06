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Циклон несе в Україну потужні зливи зі шквалами: де чекати негоди

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в п'ятницю, 6 серпня, відчутно погіршиться в деяких регіонах через наближення циклону, який принесе сильні та рясні опади зі шквалами.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

При цьому, поки західні області, а також центральні та північні регіони стануть заливати дощі, в більшості південно-східних областей буде сонячно, сухо і жарко.

Зона опадів через циклон переміщатиметься через Правобережжя України, але вже на вихідних короткочасні грозові дощі "перекочують" на Лівобережжя, і продовжать рух у східному напрямку.

У п'ятницю в окремих районах очікуються град і шквали до 20 метрів на секунду.

У нічний час зливи прогнозуються в західних областях і в Житомирській області, вдень - у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях.

Температура повітря на півдні України очікується висока - від +27 до +34 градусів. Стовпчики термометрів вдень у західних областях коливатимуться в межах + 20... +25 градусів. У північних (крім Сумської), Черкаській та Одеській областях прогнозується близько +24... + 9 градусів, а на решті території країни очікується спека +30... +35 градусів.

Відео: в Україну йде циклон

Як повідомлялося, раніше Одеську область накрило сильним ураганом, і в одному з районів зривало дахи, а дерева викорчувало прямо з асфальтом.

Нагадаємо також, перед цим 4 серпня Хмельницький накрила моторошна негода, і наслідки буйства стихії жителі міста показали в мережі на фото і відео.

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