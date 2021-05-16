Циклон несет в Украину грозы и похолодание: где и когда ухудшится погода

"Пока большинство украинцев наслаждаются теплым солнечным воскресеньем, атмосфера уже трудится", - написала Диденко.

По ее словам, днем 17 мая осадки наиболее вероятны в северных, центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях.

Восточная часть и большинство западных областей в понедельник попадут в основном сухую погоду.



Похолодание больше всего коснется полосы от Киевской до Одесской области (зеленая полоса на карте ниже).



Температура воздуха будет колебаться днем в пределах +17...+22 градусов.

А вот в восточной части, на юге, кроме Одесской области, в Днепропетровской и Сумской областях еще побудет лето - + 23...+29 градусов.

В Киеве 17 мая тоже немного похолодает.

"Киевляне! Наслаждайтесь замечательным сегодняшним днем, потому что завтра будет дождь и небольшое похолодание, днем где-то +18...+20 градусов. Так что сегодня сачки в руки - и за бабочками. И не забудьте какую-нибудь панамку на голову - солнце!" - добавила синоптик.