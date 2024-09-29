Цікаво, скільки проживе ваша собака? Проблеми дизайнерських собак

Дизайнерські собаки, створені шляхом схрещування різних порід, стають все більш популярними, але часто мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Попри їхню популярність, вони можуть успадкувати генетичні захворювання від обох батьківських порід, що ставить під загрозу їх добробут.

Нове дослідження

Нове дослідження, опубліковане взимку вивчило дані про більш ніж 584 000 собак у Великій Британії та показало, що форма морди, розмір тіла та стать можуть впливати на тривалість життя тварин. Наприклад, середній за розміром самець із плоскою мордою, як бульдог, має втричі більше шансів прожити коротке життя порівняно з маленькою самкою з довгою мордою, такою як мініатюрна такса чи італійський хорт, зазначає експерт із Dogs Trust Кирстен Макміллан.

Дослідження, яке охопило понад 150 порід собак, виявило, що брахіцефальні собаки (собаки з короткими мордами) мають нижчу тривалість життя порівняно з іншими породами. Наприклад, великі мастифи, англійські та французькі бульдоги живуть у середньому близько 9 років, тоді як породи з подовженими мордами, як-от Лхаса Апсо, можуть прожити до 14 років.

Собаки з короткими носами частіше стикаються з проблемами здоров’я через свою фізіологію. Їхні проблеми з диханням, шкірні інфекції та проблеми з очима є результатом особливостей їхнього розведення. Експерти закликають потенційних власників бути обережними при виборі цих порід, адже вони живуть менше та мають більше ризиків для здоров’я.

Дебати про дизайнерів собак

Один з цікавих результатів дослідження показав, що чистокровні собаки живуть приблизно на вісім місяців довше за метисів. Це суперечить поширеній думці, що змішані породи міцніші й мають краще здоров'я. Однак дослідження не може повністю розкрити всі аспекти цієї теми, зазначив Макміллан.

Дані були зібрані з різних джерел і поділили собак на дві групи: чистокровні та помісні. Проте серед помісних порід не було чіткого поділу між дворнягами та "дизайнерськими породами", як-от кокапу чи лабрадудлі, які виводяться спеціально.

"Ці стратегічно виведені собаки змінили правила гри", - пояснив Макміллан. Експерти працюють над подальшими дослідженнями, щоб зрозуміти, чи впливає цей процес на тривалість життя "дизайнерських" собак. "Дизайнерські породи - це нове явище, тому потрібно більше часу для вивчення їхнього здоров'я та довголіття", - зазначив Урфер.

Дослідження охоплює мільйони даних, але воно не завжди відображає повну картину життя собак-компаньйонів, зазначає Макміллан. Наприклад, не всі власники тварин мають страховку чи регулярно звертаються до ветеринарів.

Також у дослідженні не враховано основну причину смерті багатьох собак - евтаназію. Макміллан наголошує:, що питання етики та добробуту при розведенні собак стало одним із найважливіших у цій сфер.