Интересно, сколько проживет ваша собака? Проблемы дизайнерских собак

Дизайнерские собаки, созданные путем скрещивания разных пород, становятся все более популярными, но часто испытывают серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на их популярность, такие собаки могут унаследовать генетические заболевания от обеих родительских пород, что ставит под угрозу их благополучие.

Новое исследование

Новое исследование, опубликованное зимой, изучило данные о более чем 584 000 собаках в Великобритании и показало, что форма морды, размер тела и пол могут влиять на продолжительность жизни животных. Например, средний по размеру самец с плоской мордой, как бульдог, имеет втрое больше шансов прожить короткую жизнь по сравнению с маленькой самкой с длинной мордой, такой как миниатюрная такса или итальянская борзая, отмечает эксперт из Dogs Trust Кирстен Макмиллан.

Исследование, охватившее более 150 пород собак, выявило, что брахицефальные собаки (собаки с короткими мордами) имеют более низкую продолжительность жизни по сравнению с другими породами. Например, крупные мастифы, английские и французские бульдоги живут в среднем около 9 лет, тогда как породы с удлиненными мордами, например Лхаса Апсо, могут прожить до 14 лет.

Собаки с короткими носами чаще сталкиваются с проблемами здоровья из-за своей физиологии. Их проблемы с дыханием, кожные инфекции и проблемы с глазами являются результатом особенностей их разведения. Эксперты призывают потенциальных владельцев осторожничать при выборе этих пород, ведь они живут меньше и имеют больше рисков для здоровья.

Дебаты о дизайнерах собак

Один из интересных результатов исследования показал, что чистокровные собаки живут примерно на восемь месяцев дольше метисов. Это противоречит распространенному мнению, что смешанные породы более крепкие и имеют лучшее здоровье. Однако исследование не может полностью раскрыть все аспекты этой темы, отметил Макмиллан.

Данные были собраны из разных источников и поделили собак на две группы: чистокровные и поместные. Однако среди поместных пород не было четкого разделения между дворнягами и "дизайнерскими породами", например кокапа или лабрадудли, которые выводятся специально.

"Эти стратегически выведенные собаки изменили правила игры", - пояснил Макмиллан. Эксперты работают над дальнейшими исследованиями, чтобы понять, влияет ли этот процесс на продолжительность жизни "дизайнерских" собак. "Дизайнерские породы - это новое явление, поэтому нужно больше времени для изучения их здоровья и долголетия", - отметил Урфер.

Исследование охватывает миллионы данных, но не всегда отражает полную картину жизни собак-компаньонов, отмечает Макмиллан. Например, не все владельцы животных имеют страховку или регулярно обращаются к ветеринарам.

Также в исследовании не учтена основная причина смерти многих собак - эвтаназию. Макмиллан отмечает, что вопрос этики и благосостояния при разведении собак стал одним из важнейших в этой сфере.