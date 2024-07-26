Цікаві серіали про подружок, кохання та інтриги, які точно "зацінять" фани "Пліткарки"

Багато хто пам'ятає серіали "Пліткарка" та "Дівчата Гілмор", які змушували не відриватися від екранів аж до останньої серії. І якщо ви шукаєте щось подібне, то не розчаруєтеся, адже є декілька цікавих варіантів.

"Не вірте с**ці з двадцять третьої"

Цей серіал розповість про сусідок, одна з яких дуже загадкова та закрита. До неї важко підібрати "ключик", але дружба та несподівані ситуації усе ж роблять своє. Історія про подружок, одну з яких зіграла Крістін Ріттер, змусить вас і сміятися, і затамовувати подих.

"Дві дівчини без копійчини"

Серіал розповість про офіціантку та багатійку, яка раптово втратила все, що мала. І разом їм доводиться виживати майже без грошей та можливостей. Втім, подружки усе ж знайдуть шанс втілити свої мрії в життя.

"Популярна і закохана"

Молодіжна багатосерійна драма з Беллою Торн розповість про дівчину, яка прокидається популярною, але зовсім не готова до слави. Головній героїні доводиться робити непростий вибір, а тому сюжет дуже насичений та цікавий.

"Скінс"

Цей серіал про підлітків та дружбу, яка іноді перетворюється на закоханість або навіть ворожнечу, вважається культовим. І якщо ви любите "Пліткарку", то "Скінс" вас приємно вразять. Іноді буде дуже смішно, але не обійдеться й без сумних сцен.

"Милі ошуканки"

Серіал розповість про загадкову смерть дівчини, чиї подружки намагаються знайти того, хто до цього причетний. Але виявиться, що вони багато чого приховували, а дехто не планує це тримати у секреті.