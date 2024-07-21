Цікаві серіали про кохання і не тільки. З гумором та без "мильних опер"

"Як я зустрів вашу маму"

Цей легендарний ситком багато хто вважає лише багатосерійною комедією. Але насправді ж серіал ще й про кохання, адже у ньому ви побачите одразу декілька романтичних сюжетних ліній.

"Емілі в Парижі"

Легка історія з дуже красивою "картинкою" сподобається тим, хто виріс на серіалах "Пліткарка" та "Секс і місто". Романтики та кохання у ньому дуже багато. Але при цьому є інша лінія - пошуку себе у зовсім чужому місті.

"Один день"

Новий серіал про кохання та студентів, які думали, що не зможуть бути разом. Ви будете і сміятися, і сумувати. Історія поки що отримала лише один сезон, а тому це чудовий варіант на вихідні або для тих, хто не любить витрачати на серіали занадто багато часу.

"Дивовижна місіс Мейзел"

Комедійно-драматичний серіал про жінку, чиє життя руйнується в одну мить. І замість того, аби опускати руки, вона раптово знаходить своє покликання. Багато гумору та лінія кохання, яка вас точно вразить раптовими подіями.

"Сучасне кохання"

Серіал покаже вам усі аспекти дружби між чоловіком та жінкою. І тільки вам потім вирішувати, чи реальна вона. Романтичний сюжет з чудовими акторами сподобається навіть тим, хто скептично відноситься до мелодрам.

"Сцени з подружнього життя"

Серіал отримав усього 5 епізодів, але у вас не залишиться відчуття, що їх було замало. Творцям історії вдалося показати увесь сюжет, який залишить неймовірний "посмак". Чоловік, жінка, їхні спроби врятувати шлюб та раптова закоханість - ви будете вражені.

"Новенька"

Комедійний ситком про веселу Джесс та її друзів чудово допоможе відволіктися після роботи та з головою поринути у світ безтурботного життя. І кохання там буде немало, персонажі вразять вас своїми рішеннями та вчинками.