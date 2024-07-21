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Интересные сериалы о любви и не только. С юмором и без "мыльных опер"

Что посмотреть вдвоем или в одиночестве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сериалы о любви не обязательно должны быть "мыльными операми", которые мало кому нравятся. Существует много интересных историй с забавным сюжетом.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает 7 сериалов на любой вкус, в которых есть юмор, любовь и немного драмы.

"Как я встретил вашу маму"

Этот легендарный ситком многие считают лишь многосерийной комедией. Но на самом деле сериал еще и о любви, ведь в нем вы увидите сразу несколько романтических сюжетных линий.

 

"Эмили в Париже"

Легкая история с очень красивой "картинкой" понравится тем, кто вырос на сериалах "Сплетница" и "Секс в большом городе". Романтики и любви в нем очень много. Но при этом есть другая линия - поиск себя в совершенно чужом городе.

 

"Один день"

Новый сериал о любви и студентах, думавших, что они не смогут быть вместе. Вы будете и смеяться, и грустить. История пока получила лишь один сезон, а потому это отличный вариант на выходные или для тех, кто не любит тратить на сериалы слишком много времени.

 

"Удивительная миссис Мэйзел"

Комедийно-драматический сериал о женщине, чья жизнь разрушается в мгновение ока. И вместо того, чтобы опускать руки, она внезапно находит свое призвание. Много юмора и линия любви, которая вас точно поразит внезапными событиями.

 

"Современная любовь"

Сериал покажет вам все аспекты дружбы между мужчиной и женщиной. И только вам потом решать, реальна ли она. Романтический сюжет с замечательными актерами понравится даже тем, кто скептически относится к мелодрамам.

 

"Сцены из супружеской жизни"

Сериал получил всего 5 эпизодов, но у вас не останется ощущения, что их было мало. Создателям истории удалось показать весь сюжет, который оставит невероятное "послевкусие". Мужчина, женщина, их попытки спасти брак и внезапная влюбленность- вы будете поражены.

 

"Новенькая"

Комедийный ситком о веселой Джесс и ее друзьях прекрасно поможет отвлечься после работы и с головой окунуться в мир беззаботной жизни. И любви там будет немало, персонажи поразят вас своими решениями и поступками.

 

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