Ждала предложения 8 лет. Интересные факты об Елене Зеленской, которые вас удивят
Елена Зеленская - первая леди Украины и жена Владимира Зеленская, которая до президентства мужа держалась подальше от популярности.
РБК-Украина (проект Styler) собрало малоизвестные и интересные факты из жизни Зеленской и охотно делится ими с вами.
В ходе подготовки материала были использованы следующие источники: интервью Зеленской, Википедия и социальные сети первой леди.
Встретила любовь всей жизни в школе
Елена училась в одной гимназии вместе с Владимиром Зеленским, правда, в разных классах. Но уже тогда нынешний президент был влюблен в нее, а сама Елена не замечала парня, однако знала, что если смеется крупная компания, там обязательно есть Владимир.
Никогда не работала по специальности
Зеленская с отличием окончила Криворожский технический университет, строительный факультет. Но после получения диплома магистра по специальности архитектуре, она практически ни дня не поработала по специальности.
Интересные факты об Елене Зеленской (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Писала сценарии для "Вечернего квартала"
Елена более 15 лет работала сценаристом в "Студии Квартал 95", и была единственной женщиной, которая писала шутки для шоу «Вечерний квартал».
Ее крестная мать Елена Кравец
Крещение по православному обряду будущая первая леди приняла уже во взрослом возрасте, а ее крестной матерью стала подруга и коллега, а также "квартальная жена" Зеленского – Елена Кравец.
Интересные факты об Елене Зеленской (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Ждала предложения 8 лет
Елена действительно долго ждала, пока Владимир предложит ей руку и сердце, ведь он боялся, что после свадьбы сразу пойдут дети, а это не входило в ближайшие планы пары.
Любит оригинальные украшения
За все время полномасштабного вторжения, Елена продемонстрировала свою любовь к брошям, кольцам, серьгам и другим аксессуарам, которые помогают ей передавать важные месседжи мира. К тому же супруга президента выбирает только украинские бренды.
Любит домашних животных
В президентской семье есть две собаки, белая швейцарская овчарка Нора и черный цвергшнауцер Петя, попугай, рыбка и морская свинка.
Интересные факты об Елене Зеленской (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
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