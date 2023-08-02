Цікаві факти про монумент "Батьківщина-мати", які не знають навіть корінні мешканці Києва

Перевершила Статую Свободи

Висота монумента "Батьківщина-мати" від п'єдесталу до кінця меча становить 62 метри, але загальна її висота - 102 метри. Для порівняння висота Статуї Свободи становить 93 метри.

Атрибути "Батьківщини-матері" також вражають своїми габаритами: 16-метровий меч, а щит дорівнює 13 метрів у висоту і вісім - у ширину..

Це перший монумент у СРСР саме таких масштабів. Для того, щоб його встановити навіть будували спеціальний кран, який був 100 метрів у висоту.

"Батьківщина-мати" є найвищою монументальною спорудою Європи (фото: Метінвест)

Меч насправді коротший

Коли монумент почали встановлювати, кінчик його меча повинен був бути вищим, ніж є зараз. За попередньою версією, його довелося вкоротити, тому що київський митрополит звернувся з проханням зробити так, щоб "Батьківщина-мати" не була вищою за Велику Лаврську дзвіницю.

Сьогодні монумент на 12 метрів нижчий за найвищу точку Лаври.

Порівняння висоти "Батьківщини-матері" та дзвіниць Лаври (фото: zruchno.travel)

Непропорційність тіла

Під час монтажу конструкції архітектори помітили, що ніс "Батьківщини-матері" занадто короткий, тому його довелося терміново переробляти, щоб обличчя було більш пропорційним.

Крім того, згодом помітили, що груди монумента також відрізняються одна від одної. Але проєктувальники пояснили це анатомічними особливостями тіла жінки: коли вона підіймає руки, з боків груди розтягуються та відрізняються одна від одної.

Анатомічно монумент повторює всі особливості тіла жінки (фото: zruchno.travel)

У народі - Вікторія Петрівна

Відомо, що монумент зводили на честь перемоги у Другій світовій війні. Перший варіант назви був "пам'ятник Перемоги", але "Батьківщина-мати" найкраще прижилася.

Та існує ще одна, більш народна назва - Вікторія Петрівна. Так обіграли два поняття відразу: латинське слово "Victoria", що означає "перемога", та ПІБ дружини генерального секретаря КПРС Леоніда Брежнєва - Вікторія Петрівна Брежнєва.

У монумента є прообраз

Над зовнішнім виглядом пам'ятника працював народний художник СРСР Василь Бородай. Однак перший проєкт з'явився ще у 1972 році та належав Євгену Вучетичу. Прототипом тодішніх замальовок стала художниця Ніна Данилейко.

Художниця Ніна Данилейко стала прообразом "Батьківщини-матері" (фото: old.honchar.org.ua)

Монумент буде стояти 150 років

Саме такий вік прогнозували тодішні архітектори. "Батьківщину-мати" проєктували так, щоб вона могла витримати дев'ятибальний землетрус і сильні пориви вітру.

Станом на сьогодні монумент простояв 42 роки.

План зведення "Батьківщини-матері"

Заміна радянської символіки

Сьогодні найвища споруда Європи зазнає чергових змін. МКІП оголосило, що до 24 серпня 2023 року замінить герб СРСР на український тризуб на щиті "Батьківщини-матері".

Монтажні роботи вже тривають, і є перші успіхи: герб демонтовано!

Герб СРСР уже зняли з монумента (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Натомість тризуб виготовляють з двох типів металу: нержавіючої сталі завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Колишній міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що вартість заміни вдалося знизити до 28 мільйонів гривень, хоча попередні підрахунки становили 36 мільйонів. Додамо, що роботи проводять не за державні кошти, а за підтримки меценатів.