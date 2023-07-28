Де відпочити в Київській області на вихідних: топ локацій, які вражають (фото)

Літні вихідні - це саме та пора, коли хочеться кудись поїхати, погуляти та насолодитися прекрасною погодою у комфортній вам компанії. Проте часто важко визначитися з точкою призначення.

Styler зібрав добірку місць у Київській області, які можна відвідати вже цими вихідними.

Добропарк

Це приватний дендрологічний парк площею 300 гектарів у селі Мотижин Макарівського району. Влітку це місце добре відвідувати з сім'єю чи компанією друзів. На територію парку багато галявин і відкритої місцевості, тому ви можете влаштувати пікнік.

До кінця липня в Добропарку триває сезон цвітіння лаванди, яка є прекрасною локацією для світлин. Крім того, на території є озеро, зелені лабіринти, фудкорт, басейн і прокат велосипедів.

Вхід коштує 200 гривень з людини, також діють пільги для військових.

На цих вихідних сезон лаванди завершиться (фото: Добропарк)

Резиденція "Межигір'я"

Відома всім колишня приватна резиденція Віктора Януковича в селі Нові Петрівці. Сьогодні тут зробили національний парк і музей корупції. Територія вражає своїми масштабами, тому вам буде, де розгулятися.

У "Межигір'ї" можна відвідати зоопарк, орендувати транспортний засіб, зробити пікнік тощо. Парк працює з 09:00 до 21:00 щодня. Дорослий вхідний квиток коштує 300 гривень, а дитячий - 100. Також діють пільги.

Територією "Межигір'я" можна гуляти цілий день (фото: Вікіпедія)

Зоопарк "XII місяців"

Приватний зоопарк, який розташований у межах Вишгородського району Київської області, поблизу села Демидів. Локація відома великою кількістю екзотичних тварин, яких можна годувати, гладити та фотографуватися з ними.

Через війну зоопарк опинився у скрутному становищі та залишився майже без джерел фінансування. Тому тваринам потрібна матеріальна підтримка відвідувачів. Вхідний квиток коштує 300 гривень для дорослого та 150 гривень для дитини від трьох до шести років.

На території зоопарку також є велике озеро з птахами (фото: XII місяців)

Страусова ферма "Чубинський страус"

Ферма займає 18 гектарів і розташована в селі Чубинському в Київській області. За 15 кілометрів від ферми є лісовий масив.

Відвідувачі можуть взяти екскурсію, погладити та погодувати птахів, відвідати контактний зоопарк, спробувати осідлати страуса та скуштувати страви зі страусових яєць і м'яса в ресторані.

Ферма відкрита з 9 до 15 години у всі дні, крім понеділка. Екскурсія для дорослого коштує 80 гривень, для дитини - 50.

Страусова ферма стане чудовим місцем проведення дозвілля для родини (фото: kyivregiontours.gov.ua)

Парк "Київська Русь"

Ця локація є фактичним відтворенням древнього Києва та Київської Русі загалом. На території можна отримати майстер-класи з різних тогочасних ремесел, поскакати на конях, провести свято чи відвідати екскурсію.

Парк розміщено в Обухівському районі, проте туди можна дістатися або власним, або громадським транспортом.