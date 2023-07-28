На честь відомої пісні. Кияни почали обирати, як перейменувати станцію метро "Мінська"

В Україні та Києві, зокрема, триває процес декомунізації та дерусифікації. Сотні вулиць, парків, площ і станцій метро вже отримали свої назви. Хоча деякі назви в підземці все ще не перейменовані. Тому кияни вирішили самостійно з цим розібратися.

Яка станція метро може отримати нову пісенну назву - читайте нижче в матеріалі Styler.

"Мінська" - в пам'ять про Івасюка

На сайті електронних петицій КМДА з'явилася пропозиція перейменувати станцію метро "Мінська" на "Червона рута". Так, йдеться про ту саму відому композицію Володимира Івасюка.

"Червона Рута" - це не тільки всесвітньо відома пісня українського композитора Володимира Івасюка, це ще й символ української єдності, котра нам так потрібна в цей час. Єдності, яка об'єднує футбольних фанів під час гри української збірної, туристів, що виконують цю пісню біля ватри у Карпатах та матусь, що наспівують цю пісню своїм дітям змалечку", - аргументує свою пропозицію автор Єгор Кічко.

Станцію метро "Мінська" пропонують перейменувати на "Червона рута" (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)

А от про сучасну назву "Мінська" він висловлюється як про деструктивну та роз'єднувальну, що є небезпечним в час повномасштабної війни з Росією.

"Сама назва асоціюється виключно з диктаторським режимом Лукашенка та обстрілами з території Білорусі, від котрих українці змушені ховатись у цьому ж метро", - додає чоловік.

Наразі петиція зібрала 249 голосів з 6 000 потрібних. Проте в неї ще є всі шанси, адже до кінця терміну залишилося 58 днів.

Які станції вже змінили свої назви

Наразі киянам і гостям міста варто звикати до таких назв:

станція метро "Дружби народів" - "Звіринецька"

станція "Площа Льва Толстого" - "Площа Українських героїв"

проєктна станція метро на вулиці Виноградаря "Проспект Правди" перейменували на "Варшавську"

На нові найменування також чекають станції "Берестейська", "Героїв Дніпра" та "Мінська".

На деяких станціях уже навіть змінили вказівники та таблички.

На станції колишньої "Площі Льва Толстого" уже змінюють таблички (фото: Styler)