Нагорода від президента й особисте життя: 9 цікавих фактів про Антона Птушкіна, яких ви раніше не знали

Антон Птушкін - це відомий в Україні та за її межами відеоблогер і мандрівник. Його випуски про подорожі на YouTube набирали мільйони переглядів. Проте про самого Птушкіна глядачеві відомо не так багато.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Вікіпедія, Instagram-сторінка Антона Птушкіна, його коментарі на допрем'єрному показі фільму "Ми, наші улюбленці та війна" та для видання Forbes, інтерв'ю Птушкіна Юрію Дудю.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрав нові цікаві факти про Антона Птушкіна, яких ви раніше могли не чути.

Позиція щодо війни з Росією

Антон народився в Луганську, який раніше називався Ворошиловград. Там він здобув вищу освіту та кілька років продовжував працювати.

Коли Росія розпочала війну на Донбасі, Антон переїхав до Києва та перевіз із собою маму. Вона працювала педіатром. Батько Антона загинув, коли хлопцю був один рік.

В останньому відео на своєму каналі Антон засудив повномасштабне вторгнення, яке розпочала Росія, та закликав свою російську аудиторію не мовчати.

"У подорожах у вас є можливість зрозуміти, чого не вистачає чи що потрібно змінити у твоїй власній країні. Я не хочу нікого лякати, але вам уже не можна порівнювати, вам навіть не можна висловлювати власну думку. Так за вас вирішив ваш уряд і ваш президент", - звернувся Птушкін до росіян.

Антон Птушкін та "Орел і Решка"

У 2017 році блогер став ведучим нового сезону шоу "Орел і решка" разом з росіянкою Анастасією Івлєєвою. Вони провели 65 випусків і неповних три сезони "Перезавантаження". У липні 2018 року Антон Птушкін залишив шоу.

Саме після цього почав знімати відео про подорожі для свого каналу на YouTube.

Антон Птушкін та Настя Івлєєва (фото: instagram.com/ptuxerman)

"Все сам"

Випуски про подорожі Антона завжди збирають кілька мільйонів переглядів, зокрема, й через те, що приваблюють глядача приємною картинкою, професійною зйомкою та цікавим монтажем.

За словами самого Антона, усе це він робить самостійно без допомоги операторів, монтажерів чи сценаристів. Усьому цьому він навчився на проєкті "Орел і Решка". Серед інших причин роботи наодинці - утримувати команду в подорожах доволі дорого.

Птушкін та їжа

Наприкінці 2021 року Антон Птушкін разом із ресторатором Михайло Кацуріниним започаткували спільне фуд-тревел-шоу. У першому випуску вони досліджували їжу Лівана.

Ролі розподілили доволі просто: Антон відповідає за зйомку, Михайло - за атмосферу та оцінювання їжі. Птушкін пояснив це тим, що вбачає в їжі лише паливо для організму, а на вищих критеріях оцінювання він не розуміється.

Після початку повномасштабної війни шоу продовжило виходити, але тепер Кацурін і Птушкін подорожують Україною та показують локальну їжу різних міст.

Ресторатор Михайло Кацурін і блогер Антон Птушкін розпочали власне шоу (фото: instagram.com/ptuxerman)

"Ми, наші улюбленці та війна"

4 квітня 2023 року в кінотеатрах відбулася прем'єра першого фільму Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна". Від самого початку творці орієнтувалися на західну аудиторію, проте пізніше зрозуміли, що для українського глядача це також важлива стрічка.

Сама стрічка хоч і пов'язана з подіями війни, не робить акцент на трагедіях.

"Я зробив багато, щоб цей фільм мав позитивний флер. Я ставив за мету, щоб глядач вийшов із нього у роздумах, а не в сльозах", - каже Птушкін.

За жанром фільм нагадує документальний, проте сам Антон так не вважає. Ба більше - він переконаний, що люди, які професійно займаються документальним кіно, теж не назвуть його роботу документальною.

"Я ніколи в житті так довго нічого не робив. Півтора року робити одне відео - це дуже довго, але як мені сказав один документаліст: "Документалка - це як ремонт. Її не можна закінчити, її можна тільки зупинити. От ми нарешті зупинилися", - сказав Птушкін на допрем'єрному показі власного фільму.

Допрем'єрний показ фільму Антона Птушкіна (фото: пресслужба)

Антон Птушкін майже не дає інтерв'ю

За всі роки своєї діяльності блогер і мандрівник дав лише одне інтерв'ю - російському журналісту Юрію Дудю у 2020 році.

Відсутність розмов з іншими журналістами чи блогерами він пояснює дуже щільним графіком і нестачею часу.

Винагороди

7 грудня 2019 року на Церемонії вручення призів в області вебіндустрії в номінації "Онлайн тревел-шоу року" переміг Антон Птушкін. Під час проведення церемонії Антон перебував на острові Балі, тому не зміг взяти участь.

21 серпня 2020 року Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності України надав Антону Птушкіну звання "Заслужений журналіст України" за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Фірмове слово

У кожному випуску свого тревел-шоу Антон Птушкін говорив слово "касатики". За час існування каналу воно стало доволі звичним для глядачів та стало чи не повністю асоціюватися з Птушкіним.

Сам він каже, що навіть не знає достовірного значення цього слова, а просто пам'ятає його з дитинства.

Особисте життя

Про стосунки Антона майже нічого невідомо. Наразі він не одружений і не має дітей.