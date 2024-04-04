Награда от президента и личная жизнь: 9 интересных фактов об Антоне Птушкине, которых вы раньше не знали

Антон Птушкин - это известный в Украине и за ее пределами видеоблогер и путешественник. Его выпуски о путешествиях на YouTube набирали миллионы просмотров. Однако о самом Птушкине зрителю известно не так много.

При подготовке материала использовались источники: Википедия, Instagram-страница Антона Птушкина, его комментарии на допремьерном показе фильма "Ми, наші улюбленці та війна" и для издания Forbes, интервью Птушкина Юрию Дудю.

РБК-Украина (проект Styler) собрал новые интересные факты об Антоне Птушкине, которых вы раньше могли не слышать.

Позиция касательно войны с Россией

Антон родился в Луганске, ранее называвшимся Ворошиловград. Там он получил высшее образование и несколько лет продолжал работать.

Когда Россия начала войну на Донбассе, Антон переехал в Киев и перевез с собой маму. Она работала педиатром. Отец Антона погиб, когда мальчику был годик.

В последнем видео на своем канале Антон осудил полномасштабное вторжение, начатое Россией, и призвал свою российскую аудиторию не молчать.

"В путешествиях у вас есть возможность понять, чего не хватает или что нужно изменить в твоей собственной стране. Я не хочу никого пугать, но вам уже нельзя сравнивать, вам даже нельзя выражать собственное мнение. Так за вас решило ваше правительство и ваш президент", - обратился Птушкин к россиянам.

Антон Птушкин и "Орел и Решка"

В 2017 году блогер стал ведущим нового сезона шоу "Орел и решка" вместе с россиянкой Анастасией Ивлеевой. Они провели 65 выпусков и неполных три сезона "Перезагрузки". В июле 2018 Антон Птушкин покинул шоу.

Именно после этого стал снимать видео о путешествиях для своего канала на YouTube.

Антон Птушкин и Настя Ивлеева (фото: instagram.com/ptuxerman)

"Все сам"

Выпуски о путешествиях Антона всегда собирают несколько миллионов просмотров, в том числе из-за того, что привлекают зрителя приятной картинкой, профессиональной съемкой и интересным монтажом.

По словам самого Антона, все это он делает без помощи операторов, монтажеров или сценаристов. Всему этому он научился на проекте "Орел и Решка". Среди других причин работы наедине - содержать команду в путешествиях достаточно дорого.

Птушкин и еда

В конце 2021 года Антон Птушкин вместе с ресторатором Михаилом Кацурининым начали совместное фуд-тревел-шоу. В первом выпуске они исследовали еду Ливана.

Роли распределили довольно просто: Антон отвечает за съемку, Михаил - за атмосферу и оценку пищи. Птушкин объяснил это тем, что видит в пище только топливо для организма, а в более высоких критериях оценивания он не разбирается.

После начала полномасштабной войны шоу продолжило выходить, но теперь Кацурин и Птушкин путешествуют по Украине и показывают локальную еду разных городов.

Ресторатор Михаил Кацурин и блогер Антон Птушкин начали собственное шоу (фото: instagram.com/ptuxerman)

"Ми, наші улюбленці та війна"

4 апреля 2023 года в кинотеатрах состоялась премьера первого фильма Антона Птушкина "Ми, наші улюбленці та війна". С самого начала авторы ориентировались на западную аудиторию, однако позже поняли, что для украинского зрителя это также важная лента.

Сама картина хоть и связана с событиями войны, не делает акцент на трагедиях.

"Я сделал многое, чтобы этот фильм имел положительный флер. Я ставил целью, чтобы зритель вышел из него в раздумьях, а не в слезах", - говорит Птушкин.

По жанру фильм напоминает документальный, но сам Антон так не считает. Более того - он убежден, что люди, которые профессионально занимаются документальным кино, тоже не назовут его работу документальной.

"Я никогда в жизни так долго ничего не делал. Полтора года делать одно видео - это очень долго, но как мне сказал один документалист: "Документалка - это как ремонт. Ее нельзя закончить, ее можно только остановить. Вот мы наконец-то остановились", - сказал Птушкин на допремьерном показе собственного фильма.

Допремьерный показ фильма Антона Птушкина (фото: пресс-служба)

Антон Птушкин почти не дает интервью

За все годы своей деятельности блогер и путешественник дал только одно интервью - российскому журналисту Юрию Дудю в 2020 году.

Отсутствие разговоров с другими журналистами или блогерами он объясняет очень плотным графиком и нехваткой времени.

Вознаграждения

7 декабря 2019 года на церемонии вручения призов в области вебиндустрии в номинации "Онлайн тревел-шоу года" победил Антон Птушкин. Во время церемонии Антон находился на острове Бали, поэтому не смог принять участие.

21 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости Украины присвоил Антону Птушкину звание "Заслуженный журналист Украины" за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Фирменное слово

В каждом выпуске своего тревел-шоу Антон Птушкин говорил слово "касатики". За время существования канала оно стало довольно привычным для зрителей и стало полностью ассоциироваться с Птушкиным.

Сам он говорит, что даже не знает подлинного значения этого слова, а просто помнит его с детства.

Личная жизнь

Об отношениях Антона почти ничего не известно. Сейчас он не женат и у него нет детей.