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"Цікава знахідка": під Тернополем у вусі 4-річного хлопчика виявили павука

Тернопільська область, П'ятниця 12 квітня 2024 13:28
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"Цікава знахідка": під Тернополем у вусі 4-річного хлопчика виявили павука Під Тернополем павука знайшли у вусі дитини (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Скалат Тернопільської області у вусі 4-річного хлопчика лікарі знайшли павука. Дитина кілька тижнів страждала на закладеність носа.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку "Скалатської комунальної районної лікарні".

Деталі випадку

До лікарів звернулася місцева мешканка, 4-річний син якої скаржився на постійну закладеність носа, слизові виділення з носа, утруднення носового дихання.

При огляді дитини ЛОР-лікар виявив алергічний риніт та "цікаву знахідку" - стороннє тіло слухового проходу. Мова йде про павука.

"Ні мама, ні дитина не здогадувались про такий "скарб", - додали у лікарні.

Що закликали українців

Лікарі закликають, якщо вам чи дитині потрапило стороннє тіло, то дайте можливість йому вилізти самому, відтягнувши вухо та потрусивши голову.

Лікар Яна Стаднік, яка за допомогою спеціальних інструментів витягнула комаху зазначила, що зазвичай сірка запобігає потраплянню комах у вухо.

Сірка спеціально придумана природою для того, щоб захищати слуховий прохід, та створює антибактеріальне середовище. До того ж не потрібно ідеально чистити вуха.

Важливо пам'ятати, якщо самостійно не вдається витягнути комаху, то краще зверніться за допомогою до лікарів.

&quot;Цікава знахідка&quot;: під Тернополем у вусі 4-річного хлопчика виявили павукаУ Тернопільській області у вусі дитини виявили павука (фото: facebook.com/skalat.likarnia)

Раніше ми повідомляли, що у Львові жінку вкусив невідомий павук та виникла тяжка інфекції.

Також ми писали, чому в будинку з'являється багато павуків та що це може означати.

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