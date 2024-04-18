Цих знаків Зодіаку тягне до алкоголю наче магнітом: хто серед них

Алкоголь може бути водночас смачним і підступним, якщо вживати його безвідповідально. Проте деяких знаків Зодіаку до алкоголю манить, наче метеликів до світла.

Про те, які знаки Зодіаку надмірно люблять алкоголь, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на InstaAstro .

Риби

Водні знаки більш схильні до алкоголізму, ніж інші знаки Зодіаку. Алкоголь робить Риб ще більш сентиментальними, тож можна очікувати, що емоції людей цього знаку Зодіаку стануть більш бурхливими, коли Риби вип'ють.

Рибам неодмінно знадобиться допомога після того, як вони нап'ються, інакше вони почнуть робити найбожевільніші речі, які тільки можна собі уявити.

Будь-яким Рибам, незалежно від їхнього віку, знадобиться "нянька" на будь-якій вечірці з алкоголем - щоб ця сильна людина не дала п'яним Рибам стрибнути з шафи, бо їм раптом захочеться літати.

Рак

Раки - фахівці в алкогольних напоях. Якщо ви плануєте вечірку з Раком, будьте готові спожити багато алкоголю. Це такі любителі міцного, які вживають велику кількість алкоголю, їх нудить - а потім вони п'ють ще більше.

Проте не кажіть їм, що вони повинні бути водієм для інших з компанії - заборона зробить Рака по-справжньому нещасним, і він зіпсує вечір всім. Втім, вечірка з випивкою закінчується сумно для цього знаку Зодіаку.

Козеріг

Коли справа доходить до алкоголю, земні знаки більш витривалі, ніж інші знаки Зодіаку. Вони мають вищу толерантність до алкоголю. А Козероги, зокрема, можуть бути грубими або снобістськими, і, крім цього, вони навряд чи стануть п'яними.

Козероги випивають стільки ж, скільки і решта компанії, але поки всі інші захмелілі, Козеріг виглядає абсолютно тверезим. Іноді здається, що у них є вроджене почуття тверезості.

Овен

Вогняним знакам, таким як Овен, не потрібна випивка, щоб підтримувати драматизм, який вони вносять у ситуацію - але з алкоголем їм, безумовно, подобається більше.

Овни стають менш жорстокими і цинічними, коли вип'ють, але їхнє бунтарство різко зростає. Що стосується толерантності до алкоголю, то деякі представники Овнів можуть переносити таку кількість алкоголю в крові, яка вбила б слона.

Овен - це друг, якому потрібні декілька "охоронців", щоб гарантувати, що він не спробує стрибнути з тераси на даху або зробити що-небудь ще небезпечне.

Терези

Повітряні знаки, такі як Терези, менш схильні до вживання алкоголю, ніж інші знаки Зодіаку. Насправді вони цінують психічну стабільність.

Терези, зокрема, схильні обмежувати споживання алкоголю. Серед них не так багато затятих алкоголіків. Однак у стані алкогольного сп'яніння Терези особливо відчайдушні і розгублені.

Оскільки вони докладають стільки зусиль, щоб весь час зберігати приємну поведінку, коли трохи випивки послаблює їхню уважність, все невисловлене виривається назовні.