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До цих знаків Зодіаку почнуть липнути гроші. Не знатимете, на що витрачати!

Гороскоп на тиждень (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень розповість про знаки Зодіаку, яким дуже пощастить з фінансами найближчим часом. Астрологи кажуть, ці везунчики відзначаться з 14 по 20 серпня.

Про це пише Meta.

Близнюки

Близнюкам вдасться обійти інших представників зодіакального кола і стати по-справжньому багатою людиною.

Астрологи радять: сміливо запускайте власний бізнес, але й від додаткової роботи не відмовляйтеся. У такий спосіб ви сформуєте фінансову "подушку безпеки" на майбутнє.

Терези

Гроші почнуть липнути до Терезів ніби самі собою. Астрологи кажуть, що ви просто не встигатимете їх витрачати.

Цей знак відрізняється марнотратством та невмінням планувати сімейний бюджет, тож астрологи рекомендують спуститися з небес на землю і відкласти хоч що-небудь на майбутнє.

Скорпіон

Вроджена пристрасність допоможе вам отримати непоганий дохід від нового джерела доходу.

Ви отримаєте його після зустрічі з впливовою людиною, яка підведе вас до нового життя, де панують успіх, багатство та процвітання. Будьте уважні до оточуючих, щоб не пропустити доленосний поворот.

Раніше ми писали, який місяць є найсприятливішим для кожного знаку Зодіаку.

Також читайте про головні недоліки всіх знаків Зодіаку, які заважають їм жити.

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