RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

К этим знакам Зодиака начнут липнуть деньги. Не будете знать, на что тратить!

Гороскоп на неделю (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю расскажет о знаках Зодиака, которым очень повезет с финансами в ближайшее время. Астрологи говорят, что эти везунчики отличатся с 14 по 20 августа.

Об этом пишет Meta.

Близнецы

Близнецам удастся обойти других представителей зодиакального круга и стать по-настоящему богатым человеком.

Астрологи советуют: смело запускайте свой бизнес, но и от дополнительной работы не отказывайтесь. Таким образом вы сформируете финансовую "подушку безопасности" на будущее.

Весы

Деньги начнут липнуть к Весам будто сами собой. Астрологи говорят, что вы просто не будете успевать их тратить.

Этот знак отличается расточительностью и неумением планировать семейный бюджет, астрологи рекомендуют спуститься с небес на землю и отложить хоть что-нибудь на будущее.

Скорпион

Врожденная страстность поможет вам получить хороший доход от нового источника дохода.

Вы получите его после встречи с влиятельным человеком, который подведет вас к новой жизни, где царят успех, богатство и процветание. Будьте внимательны к окружающим, чтобы не пропустить судьбоносный поворот.

Раньше мы писали, какой месяц является наиболее благоприятным для каждого знака Зодиака.

Также читайте о главных недостатках всех знаков Зодиака, мешающих им жить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп