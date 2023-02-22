У цих знаків Зодіаку почнеться біла смуга у житті дуже скоро: кому пощастить

Гороскоп на кінець лютого обіцяє радісний та благополучний період кільком знакам Зодіаку. Після низки труднощів і неприємностей на них чекають дні, наповнені щастям.

Кому зі знаків Зодіаку астрологи обіцяють гарні дні, розповіли у Sante Plus.

Телець

У центрі уваги зірок і планет опиниться Телець - йому наприкінці місяця варто чекати на прекрасні сюрпризи. На роботі все складатиметься вдало і з'явиться можливість проявити свої приховані таланти. Професіоналізм та чудова мотивація цього року приведе Тельця на шлях успіху. Можливе одержання значної суми грошей.

Є шанс запустити проєкт, який було припинено. Сфера кохання також повернеться у відмінний стан - можливо, Телець зможе здійснити мрію, яка здавалася йому нездійсненною і зблизитися з людиною, яка займає всі думки. Ви зможете розраховувати на захист та підтримку партнера.

Рак

Для представників цього знака настане справжній щасливий період. Після проблем у різних сферах життя, Раки зможуть відкрити новий розділ життя та пережити новий досвід. Його справи у робочій сфері, у стосунках значно покращаться. Раки зможуть реалізувати свої амбіції та найпотаємніші бажання вже зовсім скоро.

З характерною завзятістю, творчим підходом Раки зможуть сформулювати нові ідеї та впоратися з усіма складними ситуаціями. Більша частина 2023 року стане для них щасливою.

Раки можуть розпочати нові стосунки або до кінця року узаконити свій романтичний союз із партнером. Зірки сприятливо впливатимуть, щоб зробити дні Раку приємними, а у стосунках створити атмосферу гармонії та кохання.

Терези

Кінець лютого стане вдалим для Терезів. Цей знак має всі шанси провести в компанії свого близького оточення. Можуть розпочатися нові плідні проєкти, а на роботі можлива винагорода – вигода від отримання зарплати, кар'єрне зростання.

З'явиться шанс виправити певні ситуації, які щодня викликають занепокоєння як усередині Терезів, так і в найближчому оточенні. Якщо тривога стосується пошуку роботи - з'являться пропозиції, що того вартують.

Ще Терези зможуть покращити свої житлові умови та запустити спільний проєкт зі своєю другою половинкою.