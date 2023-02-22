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У этих знаков Зодиака начнется белая полоса в жизни совсем скоро: кому повезет

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Среда 22 февраля 2023 06:30
У этих знаков Зодиака начнется белая полоса в жизни совсем скоро: кому повезет Эти знаки Зодиака ждет белая полоса в жизни (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на конец февраля обещает радостный и благополучный период нескольким знакам Зодиака. После череды трудностей и неприятностей их ждут дни, наполненные счастьем.

Кому из знаков Зодиака астрологи обещают хорошие дни, рассказали в Sante Plus.

Телец

В центре внимания звезд и планет окажется Телец - ему в конце месяца стоит ждать прекрасных сюрпризов. На работе все будет складываться удачно и появится возможность проявить свои скрытые таланты. Профессионализм и отличная мотивация в этом году приведет Тельца на путь успеха. Возможно получение значительной суммы денег.

Есть шанс запустить проект, который был приостановлен. Сфера любви также вернется в отличное состояние - возможно, Телец сможет осуществить мечту, которая казалась ему несбыточной и сблизиться с человеком, который занимает все мысли. Вы сможете рассчитывать на защиту и поддержку партнера.

Рак

Для представителей этого знака наступит настоящий счастливый период. После проблем в разных сферах жизни, Раки смогут открыть новую главу жизни и пережить новый опыт. Его дела в рабочей сфере, в отношениях значительно улучшатся. Раки смогут реализовать свои амбиции и самые сокровенные желания уже совсем скоро.

С характерным упорством, творческим подходом Раки смогут сформулировать новые идеи и справиться со всеми сложными ситуациями. Большая часть 2023 года станет для них счастливой.

Раки могут начать новые отношения или к концу года узаконить свой романтический союз с партнером. Звезды будут благоприятно влиять, чтобы сделать дни Рака приятными, а в отношениях создать атмосферу гармонии и любви.

Весы

Конец февраля станет удачным для Весов. У этого знака есть все шансы провести в компании своего близкого окружения. Могут начаться новые плодотворные проекты, а на работе возможно вознаграждение - выгода от получения зарплаты, карьерный рост.

Появится шанс исправить определенные ситуации, которые ежедневно вызывают беспокойство как внутри Весов, так и в ближайшем окружении. Если тревога касается поиска работы - появятся стоящие предложения.

Еще Весы смогут улучшить свои жилищные условия и запустить совместный проект со своей второй половинкой.

Кстати, ранее мы писали о том, кто из знаков Зодиака разбогатеет до конца февраля.

А еще рассказывали о том, у кого из знаков Зодиака жизнь кардинально изменится в начале весны.

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