У цих знаків Зодіаку починається "біла" смуга. Новий тиждень їх приємно здивує

Новий тиждень, з 23 по 29 грудня, стане початком нового життя для представників трьох знаків Зодіаку. Гороскоп обіцяє їм велике диво.

Які знаки Зодіаку знайдуть ключі від щастя вже днями, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Spiritualify .

Овен

Гороскоп на тиждень обіцяє вам грандіозний зліт кар'єрними сходами. І якщо ви зробили все, що від вас вимагалося, боятися проблем точно не варто. Удача буде до вас прихильною, нічого вам не загрожує. Насолоджуйтеся результатами своєї праці!

Але якщо ви не домоглися бажаного - не поспішайте посипати голову попелом. До кінця тижня у вас з'явиться шанс усе виправити та нарешті попрощатися з "чорною" смугою. Налаштовуйтеся на зміни та не бійтеся їх.

Скорпіон

Новий тиждень підкине вам чимало прекрасних можливостей. Ви зможете розкрити весь свій творчий потенціал. Не забувайте про те, що після "чорної" смуги завжди настає "біла" - важливо лише відпустити минуле. Довіряйте своїм інстинктам.

На вас чекають непрості виклики, з якими доведеться зіткнутися, навіть якщо вам не хочеться. Не хвилюйтеся, ви не постраждаєте, навіть якщо зараз не вірите в правильність своїх рішень. Тримайте себе в руках, а емоції, які заважають вам рухатися вперед, час вгамувати.

Водолій

На вас чекає неймовірна трансформація, а давні проблеми нарешті зникнуть з вашого життя. Спробуйте щось нове і дозвольте цьому тижню вас ощасливити. Не просто так ви потрапили до списку щасливчиків, не сумнівайтеся в тому, що Фортуна незабаром вам посміхнеться.

Ваші думки та ідеї можуть бути дуже сміливими, не відкидайте їх. Вам час навчитися слухати свій внутрішній голос, а не поради людей, які намагаються нав'язувати вам свої ідеали. Просто подивіться в дзеркало і скажіть собі, що ви гідні найкращого.