У этих знаков Зодиака начинается "белая" полоса. Новая неделя их приятно удивит

Овен

Гороскоп на неделю сулит вам грандиозный взлет по карьерной лестнице. И если вы сделали все, что от вас требовалось, бояться проблем точно не стоит. Удача будет к вам благосклонной, ничего вам не грозит. Наслаждайтесь результатами своего труда!

Но если вы не добились желаемого - не торопитесь посыпать голову пеплом. До конца недели у вас появится шанс все исправить и наконец-то попрощаться с "черной" полосой. Настраивайтесь на перемены и не бойтесь их.

Скорпион

Новая неделя подбросит вам немало прекрасных возможностей. Вы сможете раскрыть весь свой творческий потенциал. Не забывайте о том, что после "черной" полосы всегда наступает "белая" - важно лишь отпустить прошлое. Доверяйте своим инстинктам.

Вас ждут непростые вызовы, с которыми придется столкнуться, даже если вам не хочется. Не волнуйтесь, вы не пострадаете, даже если сейчас не верите в правильность своих решений. Держите себя в руках, а эмоции, которые мешают вам двигаться вперед, пора усмирить.

Водолей

Вас ждет невероятная трансформация, а давние проблемы наконец-то исчезнут из вашей жизни. Пробуйте что-то новое и позвольте этой неделе вас осчастливить. Не просто так вы попали в список счастливчиков, не сомневайтесь в том, что Фортуна вскоре вам улыбнется.

Ваши мысли и идеи могут быть очень смелыми, не отбрасывайте их. Вам пора научиться слушать свой внутренний голос, а не советы людей, которые пытаются навязывать вам свои идеалы. Просто посмотрите в зеркало и скажите себе, что вы достойны самого лучшего.