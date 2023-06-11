З цих жінок за знаком Зодіаку виходять найнестерпніші свекрухи

Телець

Жінки, народжені під цим знаком, по праву вважаються одними з найгірших свекрух. А все тому, що їм треба знати абсолютно і все і бажано в подробицях.

Вони з тих свекрух, що люблять приходити в гості без запрошення, а якщо їм дати ключі, то будьте певні, вони прийдуть, поки вас не буде вдома. Крім того, вони завжди вважають свою думку істиною в останній інстанції.

Боротися з такою свекрухою потрібно її ж зброєю, але діяти потрібно хитріше. Будьте частіше в її житті: навідуйтесь в гості, запрошуйте в кіно чи на прогулянки. Рано чи пізно вона сама стане від вас втікати через надмір уваги.

Скорпіон

У нестерпних свекрух-Скорпіоніх настрій змінюється, як вітер у травні. Спочатку вони можуть бути усміхненими і милими жінками, але рано чи пізно почнуть бачити у вас загрозу, адже ви "відбираєте у неї сина".

На цьому ґрунті обов'язково почнеться неприязнь, що виливається в скандали. Щоб уникнути цього, вам треба правдами і неправдами переконати свекруху, що син любить її більше, ніж вас.

Купуйте подарунки і даруйте від імені чоловіка, покажіть, що ви не хочете відібрати у неї її "любого синочка".

Рак

Жінки-Раки досить спокійні свекрухи, але не терплять жодної конкуренції. Якщо не хочете сваритися з такою свекрухою, не показуйте, що ви краще неї в чомусь, особливо в тому, що стосується господарювання.

Забороніть чоловікові говорити своїй мамі будь-які фрази, які починаються "а ось моя дружина смачніше, краще, охайніше і т. д."

Ви цілком можете стати хорошою подругою свекрухи або навіть ще однією "дочкою". Просто приймайте її допомогу і слухайте поради. Слідувати їм, звісно, не обов'язково. Просто робіть вигляд.