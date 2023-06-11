Из этих женщин по знаку Зодиака выходят самые невыносимые свекрови

Телец

Женщины, рожденные под этим знаком, по праву считаются одними из худших свекровей. А все потому, что им нужно знать абсолютно и все и желательно в подробностях.

Они из тех свекровей, которые любят приходить в гости без приглашения, а если им дать ключи, будьте уверены, они придут, пока вас не будет дома. Кроме того, они всегда считают свое мнение истиной в последней инстанции.

Бороться с таким свекровью нужно ее же оружием, но действовать нужно хитрее. Будьте чаще в ее жизни: наведывайтесь в гости, приглашайте в кино или на прогулки. Рано или поздно она сама станет от вас убегать из-за чрезмерного внимания.

Скорпион

У невыносимых свекровей-Скорпионов настроение меняется, как ветер в мае. Сначала они могут быть улыбающимися и милыми женщинами, но рано или поздно начнут видеть в вас угрозу, ведь вы "отбираете у нее сына".

На этой почве обязательно начнется неприязнь, выливающаяся в скандалы. Чтобы избежать этого, вам нужно правдами и неправдами убедить свекровь, что сын любит ее больше, чем вас.

Покупайте подарки и дарите от имени мужа, покажите, что вы не хотите отобрать у нее ее "любого сыночка".

Рак

Женщины-Раки довольно спокойные свекрови, но не терпят никакой конкуренции. Если не хотите ссориться с такой свекровью, не показывайте, что вы лучше ее в чем-то, особенно в том, что касается хозяйствования.

Запретите мужу говорить своей маме какие-либо фразы, которые начинаются "а вот моя жена вкуснее, лучше, опрятнее и т. д."

Вы вполне можете стать хорошей подругой свекрови или даже еще одной "дочкой". Просто принимайте ее помощь и слушайте советы. Следовать им, конечно, не обязательно. Просто делайте вид.