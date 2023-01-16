UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У цих ТРЦ Києва працюють безкоштовні коворкінги: список

Фото: у Києві доступні безкоштовні коворкінги (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Під час відключення світла в Україні через обстріл РФ дуже актуальне питання, де ж попрацювати в комфортних умовах. Так, у столиці відкрито торгові центри із безкоштовними коворкінгами.

Де вони знаходяться - читайте у матеріалі Styler.

ТРЦ із безкоштовними коворкінгами

  • Енерджі хаб у DREAM yellow атріум Франція на 2-му поверсі. Є вай-фай, світло, розетки та питна вода. Де знаходиться: Київ, Оболонський просп., 1Б (метро Оболонь, Мінська)
  • 6-й та 7-й поверхи ЦУМу: паркінг, світло, інтернет, тепло, працюють ресторани. Де знаходиться: Київ, Хрещатик, 38.
  • Пункт незламності в Ocean Plaza. Де знаходиться: Київ, вул. Антоновича, 176.
  • "Незламний хаб" на третьому поверсі ТЦ "Епіцентр". Є більше 100 робочих місць з безперебійним інтернетом та світлом. Де знаходиться: Київ, пр-т С. Бандери, 11-А.
  • "Містечко незламності" на "Даринці". Є Starlink та 7 потужних генераторів. Де знаходиться: Київ, ст.м. Лісова, вулиця Магнітогорська, 1а.
  • Energy Space у ТЦ Проспект та РайON на лівому березі: світло, вай-фай, розетки, зона, де можна підігріти їжу. Де знаходиться: Київ, вул. Гната Хоткевича 1В.

Читайте також, як зробити ліхтар за 72 гривні , який світитиме 3 місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла