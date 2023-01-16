В этих ТРЦ Киева работают бесплатные коворкинги: список
Фото: в Киеве доступны бесплатные коворкинги (Getty Images)
Во время отключения света в Украине из-за обстрелов РФ, очень актуален вопрос, где же поработать в комфортных условиях. Так, в столице открыты торговые центры с бесплатными коворкингами.
Где они находятся - читайте в материале Styler.
ТРЦ с бесплатными коворкингами
- Энерджи хаб в DREAM yellow атриум Франция на 2-м этаже. Есть вай-фай, свет, розетки и питьевая вода. Где находится: Киев, Оболонский просп., 1Б (метро Оболонь, Минская)
- 6-й и 7-й этажи ЦУМа: паркинг, свет, интернет, тепло, работают рестораны. Где находится: Киев, Крещатик, 38.
- Пункт несокрушимости в Ocean Plaza. Где находится: Киев, ул Антоновича, 176.
- "Несокрушимый хаб" на третьем этаже ТЦ "Эпицентр". Есть более 100 рабочих мест с бесперебойным интернетом и светом. Где находится: Киев, пр-т С. Бандеры, 11-А.
- "Городок несокрушимости" на "Дарынке". Есть Starlink и 7 мощных генераторов. Где находится: Киев, ст.м. Лесная, улица Магнитогорская, 1а.
- Energy Space в ТЦ Проспект и РайON на левом берегу: свет, вай-фай, розетки, зона, где можно подогреть еду. Где находится: Киев, ул. Гната Хоткевича 1В.