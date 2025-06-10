Цією кухонною приправою треба посипати газон, щоб він був "як з картинки"

Догляд за газоном - це постійний виклик для садівників. Щоб трава була зеленою, густою і здоровою, існує простий і доступний спосіб підтримати свій газон - посипати його однією поширеною приправою.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який натуральний засіб допомагає відлякати шкідників, захищає від грибкових захворювань і стимулює ріст трави.

Як кориця допомагає боротися зі шкідниками

Кориця - це не просто спеція, яку ми використовуємо в кулінарії. Вона містить речовини, які здатні захистити рослини від багатьох проблем.

Кориця має природні інсектицидні властивості. Вона відлякує мурах, попелиць, комарів, а також допомагає захистити газон від дрібних гризунів, які люблять рити нори і псувати трав’яний покрив.

Активні сполуки кориці, такі як коричний альдегід і терпеноїди, перешкоджають не лише руху комах, а й відкладанню ними яєць. Це означає, що кількість шкідників на газоні значно зменшується, а ризик пошкодження трави - мінімізується.

Корисні властивості кориці та стимуляція росту трави

Використання порошку кориці - це простий і екологічний спосіб зберегти газон здоровим.

Не потрібно застосовувати небезпечні хімікати, які можуть зашкодити не тільки шкідникам, а й корисним комахам, ґрунтовим мікроорганізмам та самому газону. Просто посипте корицею уражені або вразливі ділянки, і ваш газон буде надійно захищений.

Крім боротьби зі шкідниками, кориця володіє сильними протигрибковими властивостями. Вона запобігає розвитку моху, цвілі та інших грибкових інфекцій, які часто шкодять трав’яному покриву. Цей ефект робить корицю особливо корисною в умовах підвищеної вологості, коли грибки поширюються швидше.

Окрім цього, кориця стимулює здоровий ріст трави. Вона покращує стан ґрунту, допомагаючи корінням краще засвоювати поживні речовини та вологу. Як результат, газон росте густіше і міцніше, стає більш стійким до несприятливих умов.

Здоровий та красивий газон - краща прикраса двору (фото: Freepik.com)

Інші прості методи підживлення газону

Для гарного росту газону необхідні регулярні підживлення, і одним з найважливіших елементів є азот. Він сприяє швидкому нарощуванню зеленої маси та надає траві насиченого зеленого кольору.

Одним із натуральних джерел азоту є пташиний послід або компост. Вони не тільки підживлюють газон, але й покращують структуру ґрунту, роблячи його більш пухким і водопроникним.

Окрім спеціалізованих магазинних добрив, існують і прості домашні засоби для підживлення газону. Наприклад, настій кропиви або трав’яний компост містять багато корисних речовин і легко готуються власноруч. Вони збагачують ґрунт необхідними мікроелементами, стимулюючи ріст і зміцнюючи трав’яний покрив.

Ще один ефективний метод - використання розчину з дріжджів. Він сприяє активізації мікрофлори ґрунту і покращує засвоєння поживних речовин.