Що робити в червні на городі: важливі поради для городників

Червень - це час активної праці на городі, у саду та квітнику. Щоб не упустити урожай, варто знати о головних завданнях на городі заздалегідь.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало головні рекомендації для городників у червні.

Підживлення і догляд за овочами

Червень - ідеальний час для внесення добрив, як органічних, так і мінеральних, особливо у фазі активного росту та формування плодів.

Картоплю слід підгорнути, коли стебла досягнуть 15-20 см, це стимулює розвиток бульб і коренів.

Не забувайте про боротьбу з шкідниками, зокрема колорадським жуком - збирайте його вручну або застосовуйте інсектициди. У теплицях регулярно прищипуйте томати і огірки, щоб рослини були сильними і здоровими.

Захист рослин від температурних коливань

На початку червня можливі нічні заморозки, що можуть пошкодити розсаду та теплолюбні культури.

Тому ніжні рослини, томати, огірки краще накривати агроволокном або плівкою на ніч. Це допоможе уникнути стресу для рослин і збереже їх здоров’я. Особливо важливо це для молодих сходів та розсади.

Полив і боротьба з бур’янами

Вода потрібна рослинам рясно, але поливати слід не дуже часто - краще глибоко, ніж часто поверхнево. Після зрошення обов’язково розпушуйте ґрунт, щоб наситити його киснем і зберегти вологу.

Щоб зменшити бур’яни і затримати випаровування, використовуйте мульчування соломою, травою або тирсою. Не дозволяйте бур’янам заглушувати культурні рослини, адже вони забирають поживні речовини.

Після поливу треба проводити розпушування ґрунту (фото: freepik.com)

Догляд за баштанними культурами

Гарбузи, дині та кавуни потребують прищипування головного стебла для кращого розвитку плодів. Якщо земля ущільнена, проколюйте її вилами для поліпшення аерації коріння.

У вологу погоду огірки краще вкривати, щоб не втрачати пилок і забезпечити запилення. Правильний догляд допоможе отримати якісний та смачний урожай.

Турбота про цибулю та часник

Полив соляним розчином допомагає захистити цибулю і часник від цибулевої мухи. Стрілки у часнику слід видаляти, щоб збільшити розмір головок.

Підгорніть рослини, формуючи гребені заввишки 15-20 см для кращого розвитку кореневої системи. Такі прості дії допоможуть зберегти здоров’я цих культур.

Підживлення та обрізка саду

Плодові дерева та кущі в червні потребують додаткового підживлення комплексними добривами. Паралельно потрібно обрізати поросль, яка забирає поживні речовини і псує форму крони.

Обприскування від шкідників краще повторити, використовуючи безпечні препарати або настої трав. Глибокий і рідкісний полив допоможе коріння розвиватися глибоко, підвищуючи зимостійкість рослин.

Вкорінення живців і догляд за квітами

Червень - відмінний час для живцювання малини, смородини та інших ягідних культур у легкому, вологому ґрунті. Квіти однорічні та багаторічні вже можна висаджувати у відкритий ґрунт, притіняючи молоді рослини для легшої адаптації.

Не забувайте підживлювати півонії, клематиси, гладіолуси фосфорно-калійними добривами для рясного цвітіння. В’юнкі рослини потребують підтримки та встановлення опор для формування красивої крони.