Всі так роблять, а потім шкодують: 8 помилок початківців у вирощуванні квітів і городини

Вирощування рослин - це чудове хобі, проте багато новачків швидко стикаються з розчаруванням, коли рослини гинуть або погано ростуть. Добра новина: більшість проблем легко уникнути, якщо знати, чого остерігатися.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Real Simple розповідає про типові помилки садівників-початківців, яких легко уникнути.

Вибір невідповідних рослин

Багато новачків мріють про сад з розкішними гортензіями, але не враховують свій спосіб життя. Якщо ви часто подорожуєте або маєте обмаль часу, рослини, що потребують постійного догляду, вам не підійдуть.

Важливо обирати види, які відповідають умовам вашого дому - освітленню, вологості та температурі. Почніть зі стійких видів, таких як сансев'єрія, замиокулькас або потос.

Ігнорування відстані між рослинами

Рослинам потрібно місце для зростання, і це стосується як кімнатних, так і садових. Якщо посадити їх занадто близько, вони почнуть конкурувати за світло, воду та поживні речовини. У результаті одна з рослин неминуче постраждає.

Але надмірна відстань також може бути шкідливою, адже рослинам корисно рости в групах - так вони зберігають вологу в ґрунті та підтримують одне одного.

Неправильна пересадка

Горщик має значення - як його розмір, так і наявність дренажних отворів. Занадто великий чи малий горщик, а також невідповідний ґрунт можуть зашкодити рослині.

Якщо декоративний горщик без дренажу, краще лишити рослину в магазинному контейнері й просто виймати його під час поливу. Найкраще обирати горщик на 2–3 см більший за попередній.

Ігнорування потреби у пересадці

З часом рослина розростається, і їй стає тісно в старому горщику. Корені ущільнюються, і рослина втрачає здатність нормально вбирати воду та поживні речовини.

Ознаки потреби в пересадці - коріння, що визирає з отворів, постійне в'янення та повільне зростання. Найкраще пересаджувати навесні або на початку літа, коли рослина активно росте.

Уникаючи поширених помилок, легко отримати здорові та красиві рослини (фото: Freepik.com)

Нехтування світловими потребами

Світло так само важливе, як і вода, і помилково думати, що "тіньолюбна" рослина ростиме без світла взагалі. Пряме сонце може обпалити листя, а надмірна тінь призводить до втрати кольору та уповільнення росту.

Перед покупкою варто з’ясувати, яке освітлення потрібне рослині - яскраве пряме, розсіяне чи напівтінь. Це допоможе уникнути багатьох проблем на старті.

Забути про добрива

Підживлення - це не примха, а необхідність, особливо для рослин у горщиках. Ґрунт у контейнерах має обмежену кількість поживних речовин, які потрібно регулярно поповнювати.

Органічний компост у весняний сезон і рідке добриво для кімнатних рослин кожні два місяці - хороша звичка. А для забудькуватих підійдуть добрива у вигляді гранул повільної дії.

Надмірний полив

Багато новачків бояться недолити, але перезволоження - ще гірше. Це найпоширеніша причина загибелі кімнатних рослин.

Якщо листя в’яне, а ґрунт вологий - це тривожний знак. У таких випадках потрібно перевірити коріння, обрізати гнилі частини й пересадити рослину в новий ґрунт.

Недостатній полив

Недолив теж може бути згубним, особливо коли ви ще не знаєте, як часто треба поливати конкретну рослину. Ознаки - сухе листя, млявість, сповільнений ріст.

Поливайте рослину до повного зволоження, а якщо земля сильно пересохла - поставте горщик у миску з водою на годину. Потім обов’язково злийте залишки води, щоб уникнути гниття.