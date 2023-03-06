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Цибуля чи кріп? Яка зелень найкраще підходить для картоплі

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Понеділок 06 березня 2023 14:12
Цибуля чи кріп? Яка зелень найкраще підходить для картоплі Яка зелень корисніша для картоплі (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Картопля на столах українців - така ж популярна страва, як борщ чи вареники. Її варять, смажать, гасять, з неї роблять зрази й звичайно ж – деруни. І часто до різних страв додають зелень та спеції.

З якою зеленню краще їсти картоплю і як спеції підходять цьому овочу – читайте у матеріалі нижче.

Цибуля чи кріп?

Для звичайної відвареної картоплі краще вибрати зелену цибулю, а не кріп. У такій цибулі багато антиоксиданту рутину, який у поєднанні з вітаміном С у картоплі створюватиме кращу взаємодію.

"У картоплі є вітамін С, хоч його там і невелика кількість (близько 20 мг). А всі цибулинні культури (цибуля, часник, цибуля-порей, цибуля-шалот) містять таку речовину як рутин (група вітаміну Р).Обидві речовини - антиоксиданти. Якщо вітамін С йде разом з рутинозидом, то вони починають працювати за принципом синергії - разом діють набагато сильніше, ніж кожен окремо", - пояснила професор Евеліна Халлманн, спеціаліст з харчування та харчових технологій Варшавського університету.

Ще в картоплі багато калію, що допомагає схуднути. І зайва вага з'являється не від страв із картоплею, а від соусів, які додають до цього овочу.

Що ще можна додавати до картоплі

Під час варіння картоплі можна додати лавровий лист і часник у воду – це наситить овоч корисними речовинами та додасть аромату. І, до речі, завдяки часнику картопля не розварюється.

Можна додати куркуму - вона додасть неповторний колір, смак та аромат. Із зелені можна додати кінзу або базилік.

Тушковану картоплю можна поєднувати з чорним перцем, паприкою або карі.

Для картоплі по-селянськи беріть часник, базилік, зелену цибулю. Для гурманів підійде базилік, хмелі-сунелі, запашний перець, карі та паприка.

До речі, ми писали про те, які продукти допомагають схуднути після 40 років.

А ще розповідали про те, як із картоплі зробити хліб.

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