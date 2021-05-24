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Как выглядит и кем работает муж Ольги Цибульской, которого она годами скрывает

Новина українською →
Понедельник 24 мая 2021 10:55
Как выглядит и кем работает муж Ольги Цибульской, которого она годами скрывает Фото: Ольга Цибульская (instagram.com/cybulskaya)
Автор: Светлана Мащенко

Известная украинская певица Ольга Цибульская давно счастлива в браке. История любви с будущим мужем началась еще в школе города Радивилов, что на Ровенщине, откуда родом артистка. А 6 января 2015 года у пары родился сын Нестор. Впрочем имя и фото мужа Оля предпочитает не показывать, ведь это его пожелание.

Однако недавно удалось выяснить данные из декларации о Сергее Грисюке, который указал женой Ольгу Цибульскую-Грисюк, а сыном - Нестора Грисюка, пишет gordonua.

Отношения с мужем для Оли, как она сама призналась, были непростыми - с перерывами. Когда певица переехала в Киев из Ровенской области строить карьеру, ее возлюбленный остался дома. Отношения на расстоянии дали трещину. Однако сейчас у них все в порядке.

"Муж делает меня счастливой и зарабатывает на это деньги, потому что такая дорогая женщина по зубам не каждому самцу. А я должна думать о творчестве и о сексе", - заявила певица в одном из интервью.

Как выглядит и кем работает муж Ольги Цибульской, которого она годами скрывает

Фото: Ольга Цибульская с мужем Сергеем (instagram.com/cybulskaya)

Сергей Грисюк некоторое время был депутатом Радивиловского городского совета, однако в мае 2020-го сложил свои полномочия.

В отчетности Грисюк отметил, что совмещал работу депутата с работой директора ООО "Радивилівмолоко" (с 2013 года). Это семейный бизнес, уполномоченные лица, кроме Сергея, его брат и отец.

Как выглядит и кем работает муж Ольги Цибульской, которого она годами скрывает

Фото: Сергей Грисюк (agrotimes.ua)

В 2015-м году сообщалось, что Сергей занимается бегом и участвовал в забеге на 21 км в Кишиневском марафоне.

К слову, недавно участник "Танцев со звездами" Александр Прохоров и певица Оля Цибульская признались в бурном и страстном романе, который состоялся несколько лет назад. Тогда певица уже была в отношениях с будущим мужем Сергеем, но они решили взять паузу.

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