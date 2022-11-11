"Цибулева вода" для кімнатних рослин: як зробити безкоштовне супердобриво

Зробити цибулеву воду для кімнатних рослин простіше простого. Тим паче, готують її з лушпиння - тієї частини цибулі, яку завжди викидають.
Про це пише канал Дача. Сад та Город.
Експерти кажуть, що настій, виготовлений з лушпиння цибулі, є унікальним добривом для кімнатних рослин.
Адже з настанням осені рослини в будинку не завжди отримують належний догляд, їм не вистачає природного сонячного світла, повітря пересушене, та й у ґрунті вже мало мінералів і вітамінів. Все це негативно позначається на розвитку рослин.
Допомогти вирішити цю проблему може приготований відвар із лушпиння цибулі.
Для приготування добрива потрібно взяти одну склянку лушпиння цибулі та заварити 2 літрами гарячої води, прокип'ятити на повільному вогні 5 хвилин, накривши кришкою.
Два рази на тиждень потрібно поливати та обприскувати рослини цим диво-відваром. Це зміцнить та захистить рослини від шкідників та хвороб.
Треба пам'ятати, що добриво з лушпиння не варто використовувати для кактусів, фікусів, а також сукулентів, таких, зокрема, як товстянка.
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