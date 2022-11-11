"Луковая вода" для комнатных растений: как сделать бесплатное суперудобрение

Сделать луковую воду для комнатных растений проще простого. Тем более, готовят ее из шелухи – той части лука, которую всегда выбрасывают.
Об этом пишет канал Дача. Сад та Город.
Эксперты говорят, что настой, изготовленный из луковой шелухи, является уникальным удобрением для комнатных растений.
Ведь с наступлением осени растения в доме не всегда получают надлежащий уход, им не хватает природного солнечного света, воздух пересушен, да и в почве уже мало минералов и витаминов. Все это отрицательно сказывается на развитии растений.
Помочь решить эту проблему может приготовленный отвар из луковой шелухи.
Для приготовления удобрения нужно взять один стакан луковой шелухи и заварить 2 литрами горячей воды, прокипятить на медленном огне 5 минут, накрыв крышкой.
Два раза в неделю нужно поливать и опрыскивать растения этим чудо-отваром. Это укрепит и оградит растения от вредителей и болезней.
Надо помнить, что удобрение из шелухи не следует использовать для кактусов, фикусов, а также суккулентов, таких, в частности, как толстянка.
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