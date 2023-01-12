Ці звички у догляді за волоссям призводять до його випадіння: що не можна робити

Через що може випадати волосся

Миття голови у гарячій воді

Гаряча вода висушує шкіру голови і позбавляє її природного жиру та вологи. В результаті волосся стає ламким та може випадати.

Найкраще мити голову злегка теплою, але не холодною водою.

Надто тугі зачіски

Високий пучок, тугий хвіст та інші зачіски, які напружують фолікули теж є фактором, який провокує випадіння волосся.

Потрібно не стягувати волосся занадто туго та обов'язково розпускати волосся на ніч.

Розчісування вологого волосся відразу після душу

Вологе волосся схильне до ламкості. Необхідно промокнути волосся рушником і дати йому злегка підсохнути, а вже потім починати розчісувати.

Використовувати фен відразу після душу

Сушка феном або використання засобів для укладання волосся після душу може призвести до пошкодження волосся. Високі температури буквально висмоктують вологу з нього, залишаючи сухі і ламкі пасма.

Зокрема, замість того, щоб відразу вмикати фен або випрямляч, потрібно дати волоссю висохнути природним шляхом протягом 30 хвилин.

Велика кількість шампуню

Надмірна кількість шампуню вимиває натуральний шкірний жир, який впливає на блиск волосся. Внаслідок цього шкіра голови стає сухою, волосяні фолікули слабшають, а волосини починають випадати.

Необхідно використовувати не більше двох чайних ложок шампуню. Намагайтеся приділяти більше уваги шкірі голови та обирати засоби без сульфатів в складі.