Эти привычки в уходе за волосами приводят к его выпадению: что нельзя делать

Из-за чего могут выпадать волосы

Мытье головы в горячей воде

Горячая вода иссушает кожу головы и лишает ее природного жира и влаги. В результате волосы становятся ломкими и могут выпадать.

Лучше мыть голову слегка теплой, но не холодной водой.

Слишком тугие прически

Высокий пучок, тугой хвост и другие прически, которые напрягают фолликулы, тоже является фактором, который провоцирует выпадение волос.

Нужно не стягивать волосы слишком туго и обязательно распускать волосы на ночь.

Расчесывание влажных волос сразу после душа

Влажные волосы склонны к ломкости. Необходимо промокнуть волосы полотенцем и дать им слегка подсохнуть, а уже потом начинать расчесывать.

Использовать фен сразу после душа

Сушка феном или использование средств для укладки волос после душа может привести к повреждению волос. Высокие температуры буквально высасывают влагу из него, оставляя сухие и ломкие пряди.

В частности, вместо того чтобы сразу включать фен или выпрямитель, нужно дать волосам высохнуть естественным путем в течение 30 минут.

Большое количество шампуня

Чрезмерное количество шампуня вымывает натуральный кожный жир, влияющий на блеск волос. Вследствие этого кожа головы становится сухой, волосяные фолликулы слабеют, а волосы начинают выпадать.

Необходимо использовать не больше двух чайных ложек шампуня. Старайтесь уделять больше внимания коже головы и выбирать средства без сульфатов в составе.