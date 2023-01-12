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Эти привычки в уходе за волосами приводят к его выпадению: что нельзя делать

Почему выпадают волосы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Причины выпадения волос зачастую связаны с генетикой и факторами окружающей среды. Однако, если правильно ухаживать за ним, то можно сохранить его здоровым и крепким.

Какие ежедневные привычки приводят к выпадению волос - читайте в Styler.

Из-за чего могут выпадать волосы

Мытье головы в горячей воде

Горячая вода иссушает кожу головы и лишает ее природного жира и влаги. В результате волосы становятся ломкими и могут выпадать.

Лучше мыть голову слегка теплой, но не холодной водой.

Слишком тугие прически

Высокий пучок, тугой хвост и другие прически, которые напрягают фолликулы, тоже является фактором, который провоцирует выпадение волос.

Нужно не стягивать волосы слишком туго и обязательно распускать волосы на ночь.

Расчесывание влажных волос сразу после душа

Влажные волосы склонны к ломкости. Необходимо промокнуть волосы полотенцем и дать им слегка подсохнуть, а уже потом начинать расчесывать.

Использовать фен сразу после душа

Сушка феном или использование средств для укладки волос после душа может привести к повреждению волос. Высокие температуры буквально высасывают влагу из него, оставляя сухие и ломкие пряди.

В частности, вместо того чтобы сразу включать фен или выпрямитель, нужно дать волосам высохнуть естественным путем в течение 30 минут.

Большое количество шампуня

Чрезмерное количество шампуня вымывает натуральный кожный жир, влияющий на блеск волос. Вследствие этого кожа головы становится сухой, волосяные фолликулы слабеют, а волосы начинают выпадать.

Необходимо использовать не больше двух чайных ложек шампуня. Старайтесь уделять больше внимания коже головы и выбирать средства без сульфатов в составе.

Ранее мы сообщали, кому категорически запрещено наращивать волосы, чтобы не навредить здоровью.

Также мы писали, почему не удается отрастить длинные волосы.

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