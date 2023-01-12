Эти привычки в уходе за волосами приводят к его выпадению: что нельзя делать

Причины выпадения волос зачастую связаны с генетикой и факторами окружающей среды. Однако, если правильно ухаживать за ним, то можно сохранить его здоровым и крепким.
Какие ежедневные привычки приводят к выпадению волос - читайте в Styler.
Мытье головы в горячей воде
Горячая вода иссушает кожу головы и лишает ее природного жира и влаги. В результате волосы становятся ломкими и могут выпадать.
Лучше мыть голову слегка теплой, но не холодной водой.
Слишком тугие прически
Высокий пучок, тугой хвост и другие прически, которые напрягают фолликулы, тоже является фактором, который провоцирует выпадение волос.
Нужно не стягивать волосы слишком туго и обязательно распускать волосы на ночь.
Расчесывание влажных волос сразу после душа
Влажные волосы склонны к ломкости. Необходимо промокнуть волосы полотенцем и дать им слегка подсохнуть, а уже потом начинать расчесывать.
Использовать фен сразу после душа
Сушка феном или использование средств для укладки волос после душа может привести к повреждению волос. Высокие температуры буквально высасывают влагу из него, оставляя сухие и ломкие пряди.
В частности, вместо того чтобы сразу включать фен или выпрямитель, нужно дать волосам высохнуть естественным путем в течение 30 минут.
Большое количество шампуня
Чрезмерное количество шампуня вымывает натуральный кожный жир, влияющий на блеск волос. Вследствие этого кожа головы становится сухой, волосяные фолликулы слабеют, а волосы начинают выпадать.
Необходимо использовать не больше двух чайных ложек шампуня. Старайтесь уделять больше внимания коже головы и выбирать средства без сульфатов в составе.
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