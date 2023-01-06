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Ось чому не вдається відростити довге волосся: лікар назвала основні причини

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П'ятниця 06 січня 2023 10:03
Ось чому не вдається відростити довге волосся: лікар назвала основні причини Чому не виростає довге волосся (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У середньому волосся росте приблизно на півтора сантиметри на місяць. Проте, безліч людей скаржаться, що їх волосся зростає набагато повільніше, а то й зовсім не зростає. Цьому є кілька основних причин.

Про це розповіла дерматолог та трихолог Марина Болотюк в Instagram.

Чому не виростає довге волосся

Генетична особливість

За словами лікаря, у волосся є природний ліміт довжини. Воно росте в кілька етапів існує три стадії росту волосся: катаген, телоген і анаген.

Зокрема, кожна волосина запрограмована ДНК на певну кількість часу, відведеного для зростання на кожній з цих трьох стадій.

"Кожна волосина на голові (і по всьому тілі) зростає певну кількість часу, потім ріст припиняється, волосина випадає, і на її місці виростає нова", - йдеться у повідомленні.

Також активний ріст волосся на голові триває в середньому від двох до шести років, у всіх, звісно, по-різному. Крім того, бувають випадки й з більш коротким та довгим циклом росту волосся. У деяких людей волосся росте менше 2-х років, а в інших - понад 6.

Лікар каже, що в середньому, за рік волосся відростає на 15 см.

Волосся ламається по довжині

Якщо причина не в генетиці, тоді скоріш за все волосся обламується на певній довжині. Зокрема, на це може бути через захворювання та аномалії стрижнів волосся:

  • Ідіопатична трихоклазія;
  • Трихоптилоз (посічені кінчики);
  • Вузловата ламкість;
  • Хрупкість волосся.

Волосся може ламатись також через не правильно підібраний догляд, або зловживання засобами для укладки. Тому важливо підбирати догляд за типом волосся. Звертайте увагу на склад засобів;

  • Не нехтувати термозахистом;
  • Не носіть довго тугі зачіски;
  • Розчісуйте волосся правильно;
  • Не забувайте про головні убори і в холод, і в спеку.

Раніше ми повідомляли, як часто потрібно мити голову, щоб не випадало волосся.

Також ми писали, чому в ранньому віці з‘являється сиве волосся та чи можна його виривати.

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