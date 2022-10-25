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На ці знаки Зодіака звалиться успіх до кінця жовтня: астролог назвала обраних

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень розповість про три знаки Зодіаку, яким найбільш сильно пощастить до кінця жовтня.

Прогнозом поділилася астролог-дослідник Аріна Артурівна у Telegram.

Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Телець

Тельцям варто чекати кардинальних змін у стосунках в цей період. Якісь союзи назавжди закінчаться, а якісь отримають свій розвиток до кінця 2022 року.

Рак

Вас чекають закоханість, божевільні почуття, глибокі душевні переживання. У будь-якому випадку ви самотніми не будете, але це будуть яскраві та тяжкі емоції.

Лев

На Лева чекають трансформації в сім'ї. Може статися така ситуація, завдяки якій ваші почуття захлиснуть з новою силою, щоб почати все спочатку і заново закохатися. Або навпаки - розчарують і відвернуть назавжди.

Скорпіон

На цьому тижні лише від вас та вашої ініціативи залежатимуть ваші стосунки та нові знайомства. Бажаєте розлучення? Буде. Хочете коханця? Теж буде. Зараз тільки ви - король ситуації.

Риби

Ви зустрінете ту саму людину. Можливо, цей ідеал чоловіка чи жінки, про якого ви так довго мріяли, стане вашою реальністю. Імовірні знайомства закордоном.

Раніше ми писали, що сонячне затемнення у Скорпіоні кардинально переверне життя цих знаків Зодіаку.

Також читайте повний прогноз астролога на останній тиждень жовтня 2022.

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