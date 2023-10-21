Ці знаки Зодіаку знайдуть своє щастя до кінця 2023 року: кому готуватись до весілля

Близнюки

На вас чекає доленосний період. Ви зможете приділити стосункам максимум уваги. Можливо, ви зможете зміцнити зв'язок зі своєю другою половинкою, і тоді цей рік ознаменується для вас неймовірно важливою подією – весіллям.

Якщо ви готові до створення сім'ї - дійте. Часом ви зволікаєте, втрачаючи чимало часу через страхи та сумніви. Говоріть про свої почуття і не бійтеся обпектися. Краще проявити ініціативу і одразу почути відповідь, ніж роками страждати від невідомості.

Лев

Наприкінці цього року вам навряд чи пощастить із кар'єрою, на роботі буде чимало проблем. Проте усе це затьмарить велика радість – ви зустрінете людину, яка вкраде ваше серце. Усе може розвиватися дуже швидко. Є ймовірність, що вже до Нового року ви вирішите зіграти весілля.

Зміни в особистому житті підуть вам на користь. Дозвольте собі розчинитися у стосунках та повністю віддатися романтиці. Позитивні емоції допоможуть забути про складнощі, а підтримка другої половинки дасть вам впевненість у тому, що ви зробили правильний вибір.

Козеріг

До початку 2024 року ви точно зрозумієте, що найголовніше у житті – кохання. Однак для цього вам доведеться зробити непростий вибір. Можливо, кохана людина вирішить перевести ваші стосунки на новий рівень, але ви почнете хвилюватися, адже не захочете жертвувати звичним життям.

Якщо ви дійсно цінуєте свою другу половинку, то постарайтеся не зробити помилку. Поговоріть про свої страхи та обговоріть усі недомовки. Тоді усе стане на свої місця, і ви будете розуміти, як діяти.