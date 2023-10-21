Эти знаки Зодиака найдут свое счастье до конца 2023 года: кому готовиться к свадьбе

Близнецы

Вас ждет судьбоносный период. Вы сможете уделить отношениям максимум внимания. Возможно, вы сумеете укрепить связь со своей второй половинки, и тогда этот год ознаменуется для вас невероятно важным событием - свадьбой.

Если вы готовы к созданию семьи - действуйте. Порой вы медлите, теряя немало времени из-за страхов и сомнений. Говорите о своих чувствах и не бойтесь обжечься. Лучше проявить инициативу и сразу услышать ответ, чем годами страдать от неизвестности.

Лев

В конце этого года вам едва ли повезет с карьерой, на работе будет немало проблем. Однако все это затмит большая радость - вы встретите человека, который украдет ваше сердце. Все может развиваться очень стремительно. Есть вероятность, что уже к Новому году вы решите сыграть свадьбу.

Перемены в личной жизни пойдут вам на пользу. Позвольте себе раствориться в отношениях и полностью отдаться романтике. Позитивные эмоции помогут вам забыть о сложностях, а поддержка второй половинки даст вам уверенность в том, что вы сделали правильный выбор.

Козерог

До начала 2024 года вы точно поймете, что самое главное в жизни - любовь. Однако для этого вам придется сделать непростой выбор. Возможно, любимый человек решит перевести ваши отношения на новый уровень, но вы будете бояться, ведь не захотите жертвовать привычным образом жизни.

Если вы действительно дорожите своей второй половинкой, то постарайтесь не совершить ошибку. Поговорите о своих страхах и обсудите все недомолвки. Тогда все станет на свои места и вы будете понимать, как действовать.