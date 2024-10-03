Ці знаки Зодіаку зможуть втерти носа всім ворогам. Карти Таро обіцяють їм казковий кінець тижня

Водолій

Карти Таро обіцяють вам фантастичний кінець тижня. Ви зможете багато чого досягти, успіх "переслідуватиме" вас на кожному кроці. Втирайте носа всім ворогам і заздрісникам, не бійтеся осуду чи заздрості. Просто не підпускайте надто близько людей, які погано до вас ставляться.

Овен

Останні дні цього тижня будуть веселими та легкими. Але це не означає, що на вас не чекають великі перемоги. Ви зможете без особливих зусиль зірвати з неба всі зірки, головне повірити у свої сили. Пам'ятайте, що ви гідні найкращого, а люди, які переконують вас у протилежному, не заслуговують на вашу увагу.

Рак

Карти Таро обіцяють вам чудові новини. Вже до кінця тижня ви зрозумієте, що можете залишити у минулому всі проблеми. Крім того, у вас з'явиться шанс обійти конкурентів. Нехай вороги ковтають пил, рухайтеся вперед і не озирайтесь у минуле.

Діва

Наберіться терпіння, Всесвіт вас буде випробовувати. Не бійтеся проблем і перевірок на міцність, адже після них, вже до кінця тижня, на вас чекає особливий сюрприз. Ви зможете дуже високо злетіти та довести всім навколо, що саме ви гідні щастя.