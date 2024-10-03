Эти знаки Зодиака утрут нос всем врагам. Карты Таро сулят им сказочный конец недели

Водолей

Карты Таро сулят вам фантастический конец недели. Вы сможете многого добиться, удача будет "преследовать" вас на каждому шагу. Утрите нос всем врагам и завистникам, не бойтесь осуждения или зависти. Просто не подпускайте слишком близко людей, которые плохо к вам относятся.

Овен

Последние дни этой недели будут веселыми и легкими. Но это не значит, что вас не ждут большие победы. Вы сможете без особого труда сорвать с неба все звезды, главное поверить в свои силы. Помните, что вы достойны самого лучшего, а люди, которые убеждают вас в обратном, не достойны вашего внимания.

Рак

Карты Таро сулят вам прекрасные новости. Уже к концу недели вы поймете, что можете оставить в прошлом все проблемы. Кроме этого, у вас появится шанс обойти конкурентов. Пусть недруги глотают пыль, двигайтесь вперед и не оглядывайтесь в прошлое.

Дева

Наберитесь терпения, Вселенная будет вас испытывать. Не бойтесь испытаний и проверок на прочность, ведь после них, уже к концу недели, вас ждет особый сюрприз. Вы сможете очень высоко взлететь и доказать всем вокруг, что именно вы достойны счастья.